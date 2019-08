Syryjski uchodźca oskarżony o zbrodnie wojenne. Pozował z odciętą głową

Prokurator Generalny Jürgen Brauer poinformował, że mężczyzna, który w 2012 dołączył do uzbrojonych antyrządowych oddziałów w południowej Syrii, pozował do zdjęcia z głową ofiary, „by ją w ten sposób zbezcześcić i poniżyć”. Miało to miejsce w okresie od stycznia 2012 do września 2014. Ofiarą był najprawdopodobniej jeden z bojowników wspierających syryjski rząd.

Po ucieczce z Syrii 33-letni mężczyzna dotarł do Niemiec i zamieszkał w Saarbruecken. Nie ma dowodów na to, że on sam odciął głowę, z którą się fotografował. – Sprawa dotarła do Krajowego Urzędu Kryminalnego Kraju Saary dzięki innym uciekinierom z Syrii, którym oskarżony opowiadał o swoich czynach – powiedział Brauer.

„Bild”: Zbrodniarze wojenni wśród uchodźców

Śledczy znaleźli zdjęcie w telefonie mężczyzny, a on sam przyznał, że to on się na nim znajduje. Jednak nie powtórzył w śledztwie tego, co wcześniej opowiadał swoim rodakom. Mówił im, że na zdjęciu jest głowa jego wroga, a śledczym zeznał, że znalazł głowę w ruinach. Jeśli to prawda, to mogłaby to być głowa zabitego cywila, co zmieniałoby ocenę prawną czynu. Brauer oświadczył, że nie ma dowodów na rozpowszechnianie zdjęcia w sieci.

Oskarżonemu grozi od roku do dziesięciu lat więzienia. Teraz przebywa już w więzieniu z powodu innej sprawy, chodzi o przestępstwo pospolite.

DPA / sier

