Syn niemieckiego dyplomaty zwolniony z więzienia w USA. Po ponad 30 latach

Dziś 53-letni Soering został skazany w 1990 roku na podwójne dożywocie za zamordowanie w 1985 roku rodziców jego ówczesnej dziewczyny, Dereka i Nancy Haysom. Jego proces był pierwszym w historii procesem transmitowanym na żywo przez stacje telewizyjne. Brutalne morderstwo wstrząsnęło wtedy amerykańską opinią publiczną, jednak wyrok budził przez wiele lat wątpliwości w środowisku prawników. Według jego obrońców Soering przyznał się do winy, tylko po to, by uchronić od kary śmierci jego ówczesną dziewczynę. Sądził przy tym, że jako synowi dyplomaty przysługuje mu immunitet dyplomatyczny. Później odwołał zeznania i w licznych wywiadach podkreślał swoją niewinność.

Prawnicy, a nawet policjanci zaangażowani w jego sprawę wielokrotnie poddawali w wątpliwość dowody, na podstawie których został skazany. Także przeprowadzone niedawno badania DNA podważają wyrok. Taką tezę zaprezentowali też autorzy niemieckiego filmu dokumentalnego pt. "Das Versprechen" ("Obietnica") nakręconego na jego temat w 2016 r.

"Niespodzianka"

Decyzja o zwolnieniu "jest niespodzianką" – napisał dziennik "Washington Post". Wielokrotne starania o ułaskawienie m. in. ze strony licznych niemieckich polityków kończyły się bowiem jak dotąd fiaskiem.

Przewodnicząca Komisji ds. Ułaskawień przy gubernatorze stanu Wirginia, Adrianne Benett, podkreśliła, że decyzja o warunkowym zwolnieniu i deportacji Soeringa "jest stosowna", szczególnie jeśli wziąć pod uwagę młody wiek (18 lat) w momencie dokonania przestępstwa oraz długą odsiadkę.

Komisja nie zgodziła się jednak na ułaskawienie skazanego.

Soering został przekazany władzom imigracyjnym. W najbliższym czasie ma zostać wydalony z USA i obłożony zakazem ponownego wjazdu.

Na podobnych zasadach z więzienia zwolniona została Elizabeth Haysom, dawna dziewczyna Soeringa, skazana na 90 lat więzienia za podżeganie do zabójstwa rodziców. Jako obywatelka kanadyjska zostanie ona wydalona do Kanady.

