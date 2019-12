Syn niemieckiego dyplomaty wrócił do kraju po 33 latach w amerykańskim więzieniu

Samolot z Waszyngtonu z 53-letnim Jensem Soeringiem na pokładzie wylądował na lotnisku we Frankfurcie we wtorek (17.12.2019). To koniec trwającego ponad 30 lat skandalu kryminalnego z pierwszych stron gazet po obu stronach Atlantyku. - Nigdy bym tego nie przetrwał bez ludzi, którzy mnie wspierali - powiedział po wylądowaniu.

Soering, syn byłego niemieckiego dyplomaty, został deportowany do Niemiec po odsiedzeniu 33 lat w więzieniu w USA. Za zamordowanie rodziców swojej ówczesnej dziewczyny Elizabeth Haysom w 1985 roku został skazany na karę podwójnego dożywocia. Haysom, która miała go do tego mordu podżegać, otrzymała podwójną karę 45 lat.

Teraz obydwoje zostali warunkowo zwolnieni. Komisja ułaskawiająca stanu Wirginia zaznaczyła przy tym, że nie ma podstaw do ułaskawienia, którego domagał się od lat Soering oraz liczny krąg tych, którzy nie wierzą w jego winę.

Makabryczne morderstwo

W centrum kontrowersji stoi zbrodnia z 1985 roku. Ciała Nancy i Dereka Haysomów zostały odkryte dopiero kilka dni po ich śmierci, niemal pozbawione głowy, z licznymi ranami kłutymi.

Ich córka Elisabeth oraz jej ówczesny chłopak Jens Soering z początku nie byli podejrzani. Ale gdy zbiegli do Wielkiej Brytanii i wpadli w Londynie za używanie fałszywych czeków, Soering przyznał się do zabójstwa małżeństwa. I choć później odwołał swoje zeznania i o zabójstwo oskarżył samą Elisabeth, to sąd nie dał mu już wiary. Początkowe przyznanie się do winy tłumaczył chęcią ochrony Elisabeth (miał być przekonany, że jako syn dyplomaty chroni go immunitet).



Wątpliwości wokół wyroku

Prawnicy, a nawet policjanci zaangażowani w jego sprawę, wielokrotnie poddawali w wątpliwość dowody, na podstawie których został skazany. Także przeprowadzone niedawno badania DNA podważają wyrok. Taką tezę zaprezentowali też autorzy niemieckiego filmu dokumentalnego pt. „Das Versprechen“ („Obietnica“) nakręconego na jego temat w 2016 r.

Za brutalne morderstwo Jens Soering był w USA skazany na podwójne dożywocie

W Niemczech Soeringa czeka życie na wolności. Jego znajomi i przyjaciele wynajęli dla niego mieszkanie, przygotowali telefon komórkowy i ubrania. Rzekomo ma też propozycje pracy.

Najpierw chce podróżować przez Niemcy i spotykać się z życzliwymi mu ludźmi.

dpa, ntv/gs