Symboliczny pomost muzyczny Rosja-Niemcy. Transmisja 8 i 9 maja w DW

Co nas czeka w kulturze: Najważniejsze wydarzenia w roku 2020

Christo opakuje Łuk Triumfalny

Po instalacji "Mastaba" (2018) w Londynie i unoszących się na wodzie "Floating Piers" ("Pływające Mola" / 2016) we Włoszech, opakowujący wszystko artysta Christo zabierze się za paryski Łuk Triumfalny. Od 19 września do 4 października monument zniknie pod liczącym 25 tys. m2 zwojem materiału. To dla Christo nic nowego: w roku 1984 opakował most Pont Neuf w Paryżu, a w 1995 - berliński Reichstag.