Swiatłana Cichanouska: w więzieniu chcą zniszczyć mojego męża

Oczywiście nie jest łatwo, bo jeśli codziennie modlisz się za męża, to przede wszystkim dlatego, że go kochasz. A on siedzi w celi karnej już od wielu dni. Jest to okropne miejsce bez pościeli, bez normalnego jedzenia. Temperatura w celi jest taka sama jak na zewnątrz, jest bardzo zimno, a on jest do tego szczególnie upokarzany fizycznie. Oni chcą go zniszczyć. Jest silną osobą, ale oczywiście każdego dnia budzę się z uczuciem i myślami o nim.

Ale on nie jest jedynym, który cierpi. Na Białorusi są tysiące takich ludzi. Codziennie czytasz wiadomości, że ktoś obciął sobie żyły, bo nie mógł wytrzymać tortur w więzieniu, albo że zatrzymano dziesięć kolejnych osób. Wtedy codziennie czujesz ból.