Svante Pääbo laureatem Nagrody Nobla z dziedziny medycyny

Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny trafiła do Szweda

Svante Pääbo. Szwed prowadzący badania w Lipsku został uhonorowany za „odkrycia dotyczące genomów wymarłych homininów i ewolucji człowieka” – poinformował komitet Instytutu Karolińskiego w Sztokholmie.

Ujawniając różnice genetyczne między ludźmi żyjącymi obecnie a wymarłymi przodkami, „jego odkrycia położyły podwaliny pod badania nad tym, co sprawia, że my, ludzie, jesteśmy tak wyjątkowi“ – stwierdziło jury.

Twórca paleogenetyki

Pääbo jako pierwszy naukowiec zsekwencjonował genom neandertalczyka i wskazał, że doszło do transferu genów z wymarłych homininów do Homo sapiens. Ten starożytny przepływ genów do współczesnych ludzi ma dziś znaczenie fizjologiczne, wpływając m.in. na to, jak nasz układ odpornościowy reaguje na infekcje.

Na co dzień 67-letni Pääbo pracuje w Instytucie Antropologii Ewolucyjnej im. Maxa Plancka w Lipsku. Jest uważany za twórcę paleogenetyki, dyscypliny badawczej zajmującej się analizą próbek genetycznych pochodzących ze skamielin i prehistorycznych znalezisk.

Tydzień pod znakiem Nobla

W tym tygodniu komitety noblowskie w Sztokholmie i Oslo ogłaszają tegorocznych laureatów Nagród Nobla w sześciu dziedzinach. We wtorek, 4 października, poznamy laureata w dziedzinie fizyki, w środę - chemii, w czwartek - laureata literackiej Nagrody Nobla, a w piątek - Pokojowej Nagrody Nobla.

Uroczyste wręczenie tegorocznych Nagród Nobla odbędzie się w Sztokholmie 10 grudnia, w rocznicę śmierci naukowca Alfreda Nobla w 1896 roku. W każdej dziedzinie nagroda jest dotowana czekiem na 10 mln koron szwedzkich (920 tys. euro).

(DPA, AFP/dom)

