Sukces "Króla Rogera" we Frankfurcie n. Menem

„Król Roger" Karola Szymanowskiego powstał 90 lat temu. Być może dopiero teraz muzyka, zawierająca echa Bizancjum i Orientu, ale też bardzo nowoczesna, może w pełni zostać zrozumiana i dostrzeżona, twierdzą niemieccy krytycy.

Trwa dobry czas dla Rogera w Niemczech. Po Bonn i Norymberdze po ten repertuar sięga właśnie Opera we Frankfurcie. Mistrzowskie wykonanie partii orkiestrowej pod batutą Francuza Silvaina Camberlinga uwypukla walory muzyki Szymanowskiego, a Lukasz Goliński jako król Roger to z pewnością najlepszy z możliwych obecnie w Europie interpretatorów tej roli. Po Warszawie, Sztokholmie i Rzymie solista użyczył swego mocnego barytonu basowego Rogerowi we Frankfurcie. Prawdopodobnie Lukasz Goliński stoi właśnie u progu światowej kariery. „Oszałamiająco piękny baryton" - napisał o głosie Golińskiego jeden z czołowych, niemieckich recenzentów.

Inscenizacja "Króla Rogera" we Frankfurcie

Psychogramy zamiast historycyzmu

Należący do młodszego pokolenia reżyserów operowych Johannes Erath znany jest z wycezylowanej psychologii inscenizacji. W „Królu Rogerze" porzuca historycyzm i ewentualną estetykę Sycylii XII w. na rzecz współczesności. Erath raczej marginalizuje w tej inscenizacji wątki kościelne libretta. W preludium wybrzmiewa chór, sugestywnie nawiązując do muzyki sakralnej Bizancjum, unosi się kurtyna. Publiczności przygląda się ze sceny kilkadziesiąt osób. W czarnych strojach koktajlowych, czy może pogrzebowych. W okularach przeciwsłonecznych. Chór – gorset moralny i głos ludu – jako narcystyczne odbicie samej operowej publiczności? Król Roger, nękany imperatywem podjęcia kategorycznych kroków w imię obrony państwa i ludu, wraz z królową Roksaną występują w biznesowych, ciemnych garniturach. Olbrzymim kontrastem staje się charyzmatyczny pasterz, w brawurowym wykonaniu austriacko-australijskiego tenora Gerarda Schneidera. Wizualnie jego bosa postać do złudzenia przypomina enfant terrible niemieckiego filmu, Klausa Kinskego – w białym, niedbałym garniturze, z rozchełstaną na piersiach koszulą i zmierzwioną czupryną. Pasterz wnosi nowe idee i insynuuje zmiany. Żąda oddawania kultu nowym bożkom. Nie może się mu oprzeć ani Roksana, ani nawet sam król. Roger traci wszystko – królestwo, lud, żonę.

Frankfurcki „Król Roger" to opowieść o pojawieniu się obcego i o dylematach, które ze sobą on wnosi. W dobie światowych migracji trudno o bardziej aktualną interpretację. To równocześnie walka uwodzicielskiego nurtu nowości – uosabianego przez Pasterza – z tradycją. Dylematy aktualne po rewolucji w Rosji w 1918 r., kiedy powstawał „Król Roger". W tle to także mistrzowsko wyinscenizowane studium rozpadu małżeństwa Rogera i Roksany.

Gerard Schneider (Pasterz), Łukasz Goliński (Król Roger) iSydney Mancasola (Roksana)

Muzyczne misterium

Abstrakcyjna i oszczędna, czarno-biała scenografia pozwala skupić uwagę na muzyce. Dźwięki zamaszyście dominują przestrzeń i to one tworzą gotyckie, katedralne sklepienia. Dyrygent Sylvain Camberling przed laty był dyrektorem muzycznym we Frankfurcie. Teraz powraca w bombastycznym stylu. Należąca do frankfurckiego ensemble amerykańska sopranistka Sydney Mancasola sugestywnie wlewa w Roksanę niepokój i zmysłowość. Uwodzi syrenim śpiewem. Absolutnie dostrzega się w tej incenizacji tenor AJ Glueckerta, uosabiającego doradcę króla Rogera Edrisi. Glueckert wykonuje rolę ze szczególną dbałością o dykcję, co jest sporym wyzwaniem w polskojęzycznym libretcie pióra Jarosława Iwaszkiewicza.

Frankfurcki „Król Roger" nie jest zlepkiem historycyzujących scen. To sekwencje uczuciowych impresji. Elementy video w scenografii trafnie akcentują wybrane wątki. Na olbrzymim ekranie pojawia się chociażby przejmująca twarz króla Rogera na tle spienionej wody. Wgląd w głąb jego skołatanej duszy.

Trwająca 80 minut opera to misterium, które w trzecim akcie z całym impetem osiąga orkiestrową kulminację. Pokonany przez Pasterza Król Roger staje się przejmującym pątnikiem. Śpiewający partię Rogera Lukasz Goliński we frankfurckiej inscenizacji święci tymczasem prawdziwie olśniewający triumf.