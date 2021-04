„Sueddeutsche Zeitung”: Polski rząd bezkompromisowy w sporze z KE

Niemiecki dziennik odnotowuje w czwartek (01.04.2021) szerzej najnowszą skargę Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącą reformy polskiego sądownictwa. Jak pisze, KE chce zakazania działalności i uchylenia dotychczasowych decyzji Izby Dyscyplinarnej Sąd Najwyższego, „która jest według kilku wyroków sądu nielegalna”. „Należą do niej sędziowie, których nominacja kontrolowana jest przez rząd. Według wyroków TSUE oraz jeszcze niezależnych sędziów Sądu Najwyższego Izba nie jest sądem, a jej decyzje nie mają mocy prawnej. W kwietniu 2020 roku TSUE zakazał Izbie działalności” – przypomina „SZ”.

Niezależni sędziowie tracą immunitety

I dodaje, że „polski rząd kierowany przez narodowopopulistyczną partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS) ignoruje to, tak samo jak wystawiony przez PiS prezydent oraz prawnicy, powołani przez partię na stanowiska”. „I tak Izba Dyscyplinarna pracuje dalej. Od jesieni 2020 roku uchyla immunitety niezawisłym sędziom, którzy badali domniemane sprzeczne z prawem działania większości rządzącej oraz krytykowali działania mające na celu likwidację niezależnego sądownictwa” – piszą Florian Hassel i Matthias Kolb z „Sueddeutsche Zeitung”.

Opisują też sprawę sędziego Igora Tulei. 21 kwietnia Izba Dyscyplinarna ma zdecydować w sprawie jego zatrzymania w celu przedstawienia mu zarzutów karnych.

„Prokuratorzy, który podlegają ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro, żądają też uchylenia immunitetów kilku cenionych i jeszcze niezależnych sędziów w Sądzie Najwyższym” – piszą niemieccy dziennikarze. Dodają, że wśród nich jest Włodzimierz Wróbel, który w styczniu 2020 roku uzasadniał uchwałę trzech izb SN dotyczącą m.in. nielegalnej Izby Dyscyplinarnej.

Wyższość polskiego prawa

„SZ” zauważa też, że „polski rząd nie jest skłonny do kompromisu”. „28 kwietnia Trybunał Konstytucyjny, w którym także orzekają sędziowie powołani sprzecznie z prawem oraz którego prezes została mianowana sprzecznie z prawem, ma zdecydować w sprawie wniosku Izby Dyscyplinarnej. Ta chce, by za niezgodne z konstytucją uznano artykuły traktatów europejskich, które zobowiązują Polskę do przestrzegania środków tymczasowych w sferze sądownictwa. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się też do TK o zasadnicze stwierdzenie pierwszeństwa polskiego prawa przed unijnym” – przypomina niemiecki dziennik.