„Sueddeutsche Zeitung” po wizycie Macrona w Polsce: Niebezpieczna arogancja

W komentarzu na temat wizyty prezydenta Francji w Warszawie niemiecki dziennik ocenia we wtorek (04.02.2020), że „być może łatwiej będzie zrozumieć strategię polityki zagranicznej Emmanuela Macrona, jeżeli wyobrazimy sobie prezydenta Francji jako grającego w bilard”. „Po pierwsze, bilard nie jest sportem zespołowym, po drugie, można zagrać od bandy, aby osiągnąć cel, a po trzecie, wszystko to nie jest wcale tak skomplikowane. Kula musi po prostu trafić do dołka” – pisze autorka komentarza Nadia Pantel.

Dlatego – dodaje – zapewniając w poniedziałek w Warszawie, że Francja jest wierna NATO i wiernie stoi u boku Polski, Macron wcale nie wycofał się ze swojej opinii o tym, iż NATO jest w stanie „śmierci mózgowej”. „I nie jest to odejściem od przyjaznego Rosji kursu. To jedynie trzymanie się tego, czego od ponad dwóch lat Macron żąda i nad czym pracuje: ściślejsza współpraca wewnątrz UE w sferze polityki finansowej, wojskowej i socjalnej”– ocenia „SZ”.

Taktyka Macrona

Według gazety Macron ani nie podziwia prezydenta Rosji Władimira Putina, ani nie jest przeciwnikiem NATO. „Zbliżenie z Moskwa i krytyka NATO to dla niego środek do osiągnięcia celu. Z punktu widzenia Macrona kula trafi do dołka wówczas, gdy jak najwięcej państw da się przekonać do rozwijania nowej europejskiej struktury obronnej wspólnie z nim albo pod jego przywództwem” – ocenia niemiecki dziennik. Dlatego – pisze – Macron raz pcha kulę w kierunku Moskwy, a raz ciska ją UE przed nos, „a sam, jako ten z kijem w ręku, uważa się za wyrafinowanego taktyka”.

Jak dodaje SZ”, w Warszawie Macronowi chodziło o to, by „zapewnić Polskę, że nie stracił jej z oczu”. „Bo patrząc z perspektywy Warszawy, Rosja Putina nie jest sojusznikiem, ale zagrożeniem. A Paryż nie zachowuje się jak kuźnia idei w Unii Europejskiej, ale jak arogancki stary wujek, który zawsze chce mówić tyko o sobie” – ocenia „Sueddeutsche Zeitung”.

„Ta niebezpieczna arogancja wobec Europy Środkowej i Wschodniej jest też wyraźna w Niemczech. Wzmacnia ona te nacjonalistyczne siły w Warszawie, a także na Węgrzech, które przedstawiają swoje kraje jako ofiary UE. I zostawia na lodzie tych, którzy na miejscu walczą przeciw populistom” – dodaje gazeta.

Leczenie ran po brexicie

Jak czytamy, Pałac Elizejski przekonuje, że Francja, reagując na brexit, stawia na bardziej intensywną współpracę z krajami UE na wschód od Berlina. „Nie można przy tym zapominać, w jak dużym stopniu kampania na rzecz brexitu prowadzona była kosztem wschodnich Europejczyków. Otwarcie podsycano nienawiść i uprzedzenia wobec Polaków, Bułgarów i Rumunów. Brexit pozostaje raną nie tylko dlatego, że Wielka Brytania odchodzi, ale również dlatego, że nastawił Europejczyków przeciwko Europejczykom” – pisze komentatorka gazety.

I dodaje, że z tego wypływa odpowiedzialność dla Paryża i Berlina. „W erze post-brexitowej nie może chodzić tylko o strategiczne interesy, ale także o wspólne leczenie ran. Już dawno Macron powinien był odwiedzić Warszawę” – konkluduje.