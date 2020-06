Sueddeutsche Zeitung: „Niestosowna” kampania wyborcza w Białym Domu 

Niemiecki dziennik komentuje w czwartek (25.06.2020) krytyczne reakcje części Republikanów w USA na zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa dotyczącą wycofania części amerykańskich żołnierzy stacjonujących w RFN. Wspomina w tym kontekście o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu, określając ją „niestosownym” wydarzeniem kampanii wyborczej.

Jak ocenia autor komentarza Stefan Kornelius, można zaobserwować, że rozluźnia się „pierścień ochronny konserwatystów wokół prezydenta Trumpa”. „Nie, nie szykuje się żadne powstanie, ale parlamentarzystom partii nie umknęło to, że wszystko wskazuje na klęskę ich prezydenta w nadchodzących wyborach” – pisze Kornelius.

Emancypacja od Trumpa

SZ nazywa wizytę prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu "niestosownym wydarzeniem kampanii wyborczej"

Ocenia, że „opór widoczny jest szczególnie w sprawie wycofania żołnierzy z Niemiec”, oprotestowany najpierw przez grupę z komisji obrony w Izbie Reprezentantów z jej przewodniczącym na czele. „Doradca ds. Bezpieczeństwa Robert O'Brien starał się potem uzasadnić wycofanie, ale został tylko pouczony przez polityków z komisji spraw zagranicznych” – dodaje.

„Razem z sukcesami znanych krytyków Trumpa w prawyborach i innymi oznakami niesubordynacji, jest to sygnał rosnącej emancypacji od Trumpa. Być może polski prezydent Andrzej Duda powinien był wziąć to pod uwagę, zanim pojawił się na tym niestosownym wydarzeniu kampanii wyborczej w Białym Domu” – pisze Kornelius.

„Przeniesienie żołnierzy do Polski też mu nie jest potrzebne. Z tego wynikną tylko kłopoty z Niemcami i innymi Europejczykami” – konkluduje komentator „Sueddeutsche Zeitung”.

W pierwszych relacjach ze spotkania Dudy z Trumpem niemieckie media wybijają wypowiedź prezydenta USA, który potwierdził zamiar wycofania około 9,5 tysiąca z 35 tysięcy żołnierzy stacjonujących w RFN i nie wykluczył, że część zostanie przeniesiona do Polski. Zauważają także, że Duda zwrócił się do amerykańskiego prezydenta, by nie wycofywał żołnierzy USA z Europy.