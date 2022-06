Sueddeutsche Zeitung: Bruksela nie powinna odblokowywać środków dla Polski

„Nie ma podstaw, aby wierzyć polskiemu rządowi. Ostatnią próbę Warszawy, mającą pokazać wyjście naprzeciw Komisji Europejskiej, można wręcz uznać za zuchwały dowód nieufności” – czytamy w komentarzu opublikowanym w czwartek (02.06.2022) w niemieckim dzienniku „Sueddeutsche Zeitung”.

Chodzi o likwidację krytykowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Izby Dyscyplinarnej przy Sądzie Najwyższym. W ubiegłym tygodniu zgodził się na to Sejm. „Sędziowie tej Izby pozostają jednak w Sądzie Najwyższym. Tworzona jest po prostu nowa izba z podobną funkcją i inną nazwą – nie trzeba skończyć studiów prawniczych, aby dopatrzyć się w tym oszustwa” – czytamy.

Gazeta ocenia, że nie ma tym samym powodu do odblokowania miliardów euro dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy, nawet pod postawionymi Warszawie warunkami. „Polski rząd jest bardzo konsekwentny. Nie przejmując się rozmowami, upomnieniami, a nawet wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE, od pięciu lat w Warszawie rozmontowuje się państwo prawa, a minister sprawiedliwości snuje już plany dalszego rozszerzenia swojej władzy”.

Drugie Węgry

„Sueddeutsche Zeitung” krytykuje postawę Komisji Europejskiej, która najwyraźniej stoi na stanowisku, że Polski nie można traktować tak jak Węgier, a władze w Warszawie wciąż są gotowe do rozmów. „Co to niby za rozmowy? Rozmowy, które zawierają fałszywe obietnice, ustępstwa, które wcale ustępstwami nie są. Komisja nie może dłużej w to grać”.

Jak czytamy, część członków KE jest przeciwna wychodzeniu Warszawie naprzeciw, zwłaszcza, że polski rząd zapewne będzie przedstawiać to jako własny sukces. Ale prawdziwa cena tej zgody, jest wyższa niż tylko miliardy euro, które popłyną do Polski. „Ceną jest zdrada własnych wartości i powstanie drugich Węgier, poza strefą jakiegokolwiek wpływu” – ocenia „Sueddeutsche Zeitung”.