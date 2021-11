WIDEO DNIA

Studio Europa. Złotowski kontra Duepont

- Staramy się nie dopuścić do zniszczenia zasieków i przedarcia się migrantów. To nie są goście, to naboje w lufie Łukaszenki – tak o kryzysie na granicy z Białorusią mówił, w programie Studio Europa, europoseł PiS Kosma Złotowski. - Nie chodzi o to, by tym ludziom oferować azyl, ale trzeba umożliwić im dostęp do odpowiednich procedur – skomentowała jego słowa europosłanka Lena Duepont z CDU.