Studio Europa: O Macronie, Orbanie i art. 7

W rozmowie w Studio Europa, wspólnym programie Deutsche Welle i Interii w Brukseli, udział wzięli europoseł Dariusz Rosati z PO i niemiecki konserwatysta Bernd Lucke.

- Macron uważa, że potrzebujemy takich samych norm przyznawania statusu uchodźcy, ale przecież już to dawno w UE ustaliliśmy. Chce, żeby w przetargach publicznych były wspierane firmy europejskie, a nie te spoza UE. To sprzeczne z traktatami. Obawiam się, że jeśli Macron będzie próbował rozwiązywać problemy Europy bez wiedzy i świadomości, to nie tylko nie zbliżymy się do rozwiązania, ale wręcz oddalimy – przekonywał w wywiadzie Lucke.

Także poseł Rosati widzi w postępowaniu prezydenta Francji głównie chęć ochrony własnego rynku niż chęć reformowania UE.

- Pan Macron lepiej by zrobił, gdyby otworzył rynek francuski na dostarczanie usług z innych krajów, które mogą to robić taniej i skuteczniej niż przedsiębiorstwa francuskie – mówił polski eurodeputowany.

Posłowie odnieśli się również do niedawnej kampanii na Węgrzech, gdzie pojawiły się plakaty rządowe przestawiające szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i amerykańskiego finansistę George’a Sorosa jako odpowiedzialnych za sprowadzenie do Europy milionów imigrantów.

- To skandaliczna kampania skierowana przeciwko UE – skwitował Dariusz Rosati.

Zarówno polski, jak i niemiecki europoseł przyznali, że UE powinna wypracować obiektywne mechanizmy do oceny stanu praworządności w poszczególnych krajach członkowskich. Zdaniem posła Lucke „nie powinno być tak, że jeden rząd ocenia drugi, bo to są niestety polityczne oceny”.

Europoseł Dariusz Rosati odniósł się natomiast do planów przesunięcia brexitu. – To co się dzieje w Wielkiej Brytanii jest czymś zupełnie niepojętym. Jedna z najstarszych demokracji świata doprowadziła się do kompletnego chaosu. UE jest gotowa współpracować, tylko Londyn musi powiedzieć czego chce. Czy chce wyjść, czy nie?

Cała rozmowa z europosłami już dzisiaj w programie Studio Europa na stronie Interii i Deutsche Welle.

Jowita Kiwnik Pargana, DW i Agnieszka Waś-Turecka, Interia