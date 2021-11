WIDEO DNIA

Studio Europa. Biedroń kontra Zimniok

– Migranci są problemem Łukaszenki i to on powinien się nimi zająć. Rozwiążemy problem na granicy tylko jeśli zapewnimy, że ci ludzie nie wejdą na europejską ziemię – podkreśla niemiecki europoseł Bernhard Zimniok z AfD. – Niemiec mówiący takie słowa zawsze brzmi bardzo źle. To przypomina najbardziej brunatne i dramatyczne sceny z historii – odpowiada Robert Biedroń, europoseł Lewicy.