Berlin: Co najmniej cztery osoby ranne w strzelaninie

Nieznane jest tło krwawych wydarzeń w dzielnicy Kreuzberg w Berlinie. Gangsterskie porachunki między grupami przestępczymi lub klanami jednak nie są rzadkością w stolicy Niemiec. Na razie wiadomo o czterech osobach rannych w wyniku postrzelenia. Rzecznik straży pożarnej poinformował, że lekarze pogotowia i ratownicy udzielili im pierwszej pomocy.

Poszukiwania sprawców i rannych

Miejsce zdarzenia i okolice przeczesują policjancji uzbrojeni w broń maszynową; poszukują uczestników zajścia - sprawców oraz ewentualnych kolejnych poszkodowanych. Do akcji włączono policyjny śmigłowiec.

Do strzelaniny doszło, jak wszystko na to wskazuje, w bramie wjazdowej przy ulicy Stresemannstraße. Właśnie tam, jak wynika z dotychczas udostępnionych informacji, znaleziono trzy ranne osoby.

Akcja policji po strzelaninie w berlińskiej dzielnicy Kreuzberg

Czwartego rannego, z postrzałem nogi, wyciągnięto z pobliskiego kanału Landwehrkanal. Jak informuje berlińska policja, mężczyzna sam wskoczył do wody, żeby uniknąć dalszych trafień.

Policjanci przeszukali z latarkami krzaki i trawniki nad kanałem w poszukiwaniu innych rannych, jak również znajdującą się tuż obok stację metra Moeckernbruecke z przyległościami.

Nieznane motywy

W pobliżu miejsca, gdzie wybuchła strzelanina, znajduje się siedziba partii SPD. Policja odgrodziła cały teren.

Policja na razie nie informuje, czy ustalono powody strzelaniny, ani innych ustaleń, tłumacząć to dobrem toczącego się dochodzenia. W Berlinie często jednak dochodzi do porachunków między różnymi grupami przestępczymi i klanami rodzinnymi. Ostatnio, również w dzielnicy Kreuzberg, po strzałach oddanych do 29-latka, grupa około dziesięciu mężczyzn szturmowała mieszkanie na parterze oraz zniszczyła samochód.

