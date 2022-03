Strajki na niemieckich lotniskach. Anulowane loty i opóźnienia

W sporze o wyższe płace związek zawodowy Verdi wezwał około 25 000 pracowników troszczących się o bezpieczeństwo na niemieckich lotniskach, do ponownych strajków ostrzegawczych. Jak poinformował Verdi, we wtorek, 22 marca, planowane są przerwy w pracy na ośmiu lotniskach – we Frankfurcie nad Menem, Berlinie, Bremie, Hamburgu, Hanowerze, Stuttgarcie, Duesseldorfie oraz na lotnisku Kolonia/Bonn. Strajki pracowników doprowadzą do licznych odwołań lotów i opóźnień.

Podwyżka o jeden euro

Verdi prowadzi negocjacje z Federalnym Związkiem Firm Ochrony Lotnisk (BDLS) w sprawie układu zbiorowego dla pracowników sektora ochrony. Chodzi o osoby pracujące m.in. przy kontroli pasażerów, załadunku i ochronie samolotów. Piąta runda negocjacji zaplanowana jest na czwartek, 24 marca.

Związkowcy domagają się m.in. podwyżki płac o co najmniej jedno euro na godzinę przez okres dwunastu miesięcy. Ponadto chcą, by płace różniące się w poszczególnych regionach Niemiec, zostały wyrównane „do najwyższego poziomu płac”.

Jak dotąd – według Verdi – pracodawcy zaproponowali podwyżki tylko dla wyższych grup płacowych. Z kolei w grupach płacowych, w których zarabia się mniej niż 13 euro na godzinę, pozostała poprzednia oferta – 38 eurocentów więcej za godzinę pracy. Oferta ta jest niewystarczająca, ponieważ nie uwzględnia inflacji i przewiduje miesiące z „rundą zerową” – podkreślają związki zawodowe. Czwarta runda negocjacji, która odbyła się w ubiegłym tygodniu, nie przyniosła rezultatów. BDLS krytykuje z kolei Verdi za brak „konstruktywnego podejścia”.

Strajki w przedszkolach?

Akcje protestacyjne grożą także w sektorze opieki nad dziećmi i wśród pracowników socjalnych zatrudnianych przez gminy. Przed nowymi strajkami ostrzega związek urzędników DBB. – Jeśli znowu nie będzie postępów w negocjacjach, czeka nas kilka tygodni akcji protestacyjnej – zapowiedział szef DBB, Ulrich Silberbach.

Dzisiaj DBB i związek zawodowy Verdi spotykają się w Poczdamie ze Zrzeszeniem Związków Pracodawców Komunalnych (VKA) na drugiej rundzie negocjacji w sprawie sporu płacowego. Już na początku marca tysiące wychowawców przedszkolnych i innych pracowników sektora socjalnego wyszło na ulice w całym kraju. Szef DBB podkreślił, że pracownicy socjalni i wychowawcy znaleźli się ponownie pod ogromną presją, bo chodzi o opiekę dla uchodźców z Ukrainy. Ostrzegł przed skutkami, jeśli pracodawcy nie pójdą na ustępstwa. Silberbach zwrócił uwagę, że trzecia i ostatnia runda jest zaplanowana dopiero na 16 i 17 maja.

Podwyżka dotyczy około 330 000 wychowawców przedszkolnych i innych pracowników w sektorze socjalnym i opiekuńczym. Związki zawodowe domagają się poprawy warunków pracy, środków mających na celu rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników oraz wyższych płac. Pracodawcy zrzeszeni w VKA odpierają żądania związków zawodowych, argumentując, że już teraz pensje zatrudnionych przez gminy są wyższe niż u innych usługodawców z sektora socjalnego i przedszkolnego.

(AFP, DPA/dom)