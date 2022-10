Strajk w Eurowings. Połowa lotów odwołana

Z powodu strajku pilotów niemieckiej linii lotnicznej Eurowings firma zmuszona jest odwołać w najbliższych dniach setki lotów. Z około 400 połączeń, które planowane były na poniedziałek (17.10.22) uda się zrealizować tylko około 230 – poinformowały w niedzielę władze linii, należących do koncernu Lufthansa.

Strajk ma potrwać także we wtorek i środę. W tych dniach linia spodziewa się podobnej liczby połączeń, które uda się zrealizować, czyli nieco ponad połowę.

„Eurowings zadbało o szerokie wsparcie ze strony Grupy Lufthansa a także innych partnerów lotniczych” – przekazały władze linii w komunikacie. Jak dodano, strajk może okazać się nieco mniej dotkliwy, bo niewykluczone, że wielu pilotów, mimo przystąpienia do protestu, jednak pojawi się w pracy.

Związkowy: piloci są przemęczeni

Związek zawodowy pilotów „Cockpit” wezwał swoich członków do przystąpienia do strajku od północy w poniedziałek do godziny 23.59 w środę. Związkowcy chcą w ten sposób zmusić władze linii do ustępstw w sprawie poprawy warunków pracy pilotów. Chodzi o wydłużenie czasu na odpoczynek pomiędzy lotami oraz skrócenie czasu pracy, bo, jak przekonuje związek, piloci są przemęczeni.

Władze Eurowings uznają jednak żądania związkowców za pozbawione umiaru. Prezes firmy Kai Duve powiedział, że działania związku zawodowego Cockpit zmuszą firmę do ograniczenia swojej działalności na niemieckim niebie, co postawi pod znakiem zapytania istnienie miejsc pracy, nie tylko w kokpicie.

Piloci Eurowings strajkowali już przez jeden dzień na początku października. Linia musiała odwołać 250 lotów. Dotkniętych było 30 tys. pasażerów.

