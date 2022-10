Strajk pilotów Eurowings. Odwołana połowa lotów

Według szacunków strajk niskobudżetowej córki-spółki Lufthansy dotknie około 30.000 pasażerów. Zrealizowana będzie jedynie połowa z planowanych pięciuset lotów. 24-godzinny strajk rozpocznie się o północy ze środy na czwartek (5-6.10.2022).

Związek pilotów Vereinigung Cocpit (VC) uzasadnił swoją akcję protestacyjną „nieudanymi negocjacjami” w sprawie układu zbiorowego. Piloci domagają się między innymi skrócenia maksymalnej liczby dyżurów oraz wydłużenia czasu odpoczynków między lotami. Obowiązujący układ zbiorowy funkcjonuje w niezmiennej formie od 2015 roku, Od tego czasu obciążenie pracą, według pilotów, znacznie wzrosło. – Pracodawca regularnie wykorzystuje do dopuszczalnego maksimum czas pracy zatrudnionych, co jest nie do zaakceptowania na dłuższą metę – stwierdził rzecznik VC Matthias Baier. Zarzucił zarządowi Eurowings brak chęci kompromisu i znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

Nieodpowiedzialna akcja protestacyjna

Zarząd Eurowings ostro skrytykował żądania VC. – Pomimo dwóch zapowiedzianych podwyżek wynagrodzeń, wynoszących ponad dziesięć procent w ciągu najbliższych czterech miesięcy, VC domaga się 14 dodatkowych dni wolnych w roku i skrócenia maksymalnego tygodniowego czasu pracy o pięć godzin – wyjaśnił dyrektor generalny Eurowings, oraz menedżer ds. finansów Kai Duve. To uniemożliwiłoby organizację ok. 20 procent lotów Eurowings. Według menedżera strajk jest, „całkowicie nieodpowiedzialny”.

Jednocześnie władze tych linii lotniczych bagatelizują skutki akcji protestacyjnej, „ponieważ strajkuje tylko Eurowings Niemcy, a nie Eurowings Europe”. Ponadto Eurowings ma w licznych partnerów na umowach leasingowych. Wynajmuje samoloty wraz z załogami - jak podała firma.

Zapowiedziany strajk nie dotyczy lotów Lufthansy.

(RTR/AFP/grot)

