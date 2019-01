Strajk ostrzegawczy na lotniskach w Berlinie

W poniedziałek (7.01.19) pierwszy dzień po feriach zimowych podróżni muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami na lotniskach Tegel i Schönefeld. Związek zawodowy Verdi wezwał w sobotę pracowników służb ochrony do czterogodzinnego strajku ostrzegawczego. Jak oświadczył rzecznik Verdi akcja potrwa od 5 rano do 8.45 i może doprowadzić do znacznych utrudnień w odprawie pasażerów. Dlatego zaleca się im, by jeszcze przed podróżą skontaktowali się ze swoimi liniami lotniczymi.

Strajk ostrzegawczy jest odpowiedzią na negocjacje w sprawie umów zbiorowych dla około 23 tys. pracowników ochrony, w tym 3 tys. na lotniskach w stolicy Niemiec. Związkowcy nie mogąc się dogadać z Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) - związkiem branżowym lotniskowych firm ochraniarskich -ostrzegali już przed Bożym Narodzeniem, że może dojść po feriach zimowych do strajku „na wielu niemieckich lotniskach”. To pierwszy sygnał pod adresem pracodawcy, by ten przedstawił w końcu ofertę podwyżek do negocjacji - powiedział rzecznik związków zawodowych.

W ostatniej czwartej rundzie negocjacji w grudniu obie strony zarzucały sobie stosowanie taktyki opóźniania. Według związków zawodowych BDLS zaproponował podwyżkę w wysokości od 1,8 do 2 proc. rocznie przy kontraktach dwuletnich. Zarobki pracowników we wschodnich landach mają się zrównać z zarobkami pracowników na zachodzie Niemiec dopiero za pięć lat. Obecnie zarabiają oni 17,12 euro za godzinę. Tymczasem Verdi domaga się podniesienia stawki godzinowej dla pracowników ochrony do 20 euro.

(DPA/jar)