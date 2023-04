Strajk. Odwołane loty w Berlinie i Hamburgu

Do zapowiedzianego strajku na lotnisku BER w stolicy Niemiec nieoczekiwanie dołączyli pracownicy lotniska w Hamburgu.

Krótko przed kolejną rundą negocjacji związek zawodowy ver.di wezwał pracowników bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz kontroli pasażerów i towarów do przerwania pracy. Strajk ostrzegawczy na lotnisku BER rozpoczął się w poniedziałek o godzinie 3:30 i potrwa do północy.

Wszystkie z około 220 zaplanowanych odlotów z Berlina zostało odwołanych. Jak podaje strona internetowa lotniska odwołano również 72 z 240 przylotów.

Związek ver.di chce poprzez trzeci już w tym roku strajk zwiększyć presję na pracodawców, z którymi negocjuje w sprawie premii za niekorzystny czas pracy, np. w weekendy, oraz zasady wypłacania nadgodzin. Akcja na stołecznym lotnisku wpisuje się w długą listę strajków w ostatnich tygodniach, zwłaszcza w sektorze transportowym.

Groźba kolejnych strajków

Jak zapowiedział Wolfgang Pieper ze związku zawodowego ver.di, jeżeli podczas negocjacji 27 i 28 kwietnia Federalny Związek Przedsiębiorstw Ochrony Lotnictwa nie przedstawi korzystnej oferty, pasażerom grożą w maju kolejne strajki w transporcie lotniczym, m.in. podczas długiego weekendu zielonoświątkowego.

Tymczasem zupełnie nieoczekiwanie do protestujących z Berlina dołączyli pracownicy lotniska w Hamburgu. Pracę przerwało ok. trzystu osób zatrudnionych przy odprawie pasażerów przez prywatnego usługodawcę AHS. Firma ta obsługuje loty grupy Lufthansa i innych linii lotniczych. W efekcie odwołanych musiało zostać kilkadziesiąt lotów, m.in. do Zurychu, Frankfurtu, Brukseli czy Helsinek.

Cierpliwość się kończy

Przedstawiciele lotnisk, które nie biorą udziału w strajkach, są coraz bardziej wzburzone protestami i odwołanymi lotami. „Po raz kolejny dziesiątki tysięcy pasażerów zostały dotknięte poprzez setki odwołanych lotów” – poinformował Niemiecki Związek Portów Lotniczych (ADV). „Prawo związków zawodowych do przeprowadzenia strajków ostrzegawczych przed postępowaniem arbitrażowym, doprowadzone zostaje poprzez ciągłe strajki do absurdu" – skrytykował dyrektor zarządzający ADV Ralph Beisel.

(RTR, AFP/stef)