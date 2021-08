Strajk na kolei zakończony. Utrudnienia pozostaną

W nocy z czwartku na piątek (13.8.2021) zakończył się strajk na niemieckiej kolei. Mimo, że Deutsche Bahn (DB) opracowała zastępczy rozkład jazdy, strajk maszynistów odczuły miliony pasażerów. Z powodu dwudniowego strajku odwołano około trzech czwartych pociągów dalekobieżnych i około 60 proc. połączeń podmiejskich – poinformował koncern DB. W dzień roboczy z połączeń DB korzysta około 4,6 mln pasażerów.

Po zakończeniu strajku ruch kolejowy przebiega znowu planowo, mimo to pociągi są zapełnione bardziej niż zwykle. Tak będzie również przez weekend, bo wielu pasażerów planuje nadrobić podróż – tłumaczy rzecznik DB Achim Stauss. Zakupione bilety na połączenia dalekobieżne, które miały zostać zrealizowanie od 11 do 13 sierpnia, a były niemożliwe ze względu na strajk, mogą być wykorzystane do 20 sierpnia. Alternatywnie można ubiegać się o zwrot kosztów biletów.

Kolejna fala strajku

DB ocenia strajk maszynistów ze związku zawodowego GDL za nieudany. – Związkowcy z GDL nie osiągnęli swojego celu – mówi Stauss. Z prawie 20 tys. maszynistów należących do tego związku tylko jedna czwarta wzięła udział w strajku.

Na tym jednak nie koniec – zapowiada GDL. Szef związku Claus Weselsky nie podał jednak daty kolejnej fali strajków. W najbliższy wtorek, 17 sierpnia, odbędzie się protest maszynistów na Placu Poczdamskim w Berlinie. W przyszłym tygodniu GDL chce też zdecydować o dalszych krokach. – Pierwsza fala strajku poszła znakomicie. DB bezskutecznie próbuje kwestionować przeprowadzony strajk – podsumował Weselsky.

GDL domaga się od DB nowej propozycji w sprawie płac. Nie zgadza się na zamrożenie płac w tym roku i żąda podwyżki rzędu 3 proc. i wypłaty premii covidowej w wysokości 600 euro. Propozycja DB zakłada jednak podwyżki dopiero od 2022 r.

