Strajk na kolei zakończony. Miejscami jeszcze utrudnienia

Niemiecka kolej Deutsche Bahn (DB) kursuje znowu według regularnego rozkładu jazdy. Jak podał koncern DB, możliwe było przywrócenie normalnego ruchu pociągów od poniedziałku rano. Jednak w przypadku niektórych połączeń dalekobieżnych są jeszcze ograniczenia, a wpływ strajku na transport regionalny jest zróżnicowany – przestrzega DB w swoim portalu.

Co drugi pociąg

I tak na przykład na trasie Berlin-Kolonia kursuje zaledwie co drugi pociąg dalekobieżny – informuje portal DB.

Z kolei przy połączeniach między Berlinem a Monachium nie ma żadnych ograniczeń. Dotyczy to także m.in. trasy Frankfurt-Monachium i Hamburg-Kolonia. Najlepiej przed podróżą sprawdzić połączenia w aplikacji DB Navigator albo na stronie Bahn.de

Powrót do negocjacji

Strajk zorganizowany przez Niemiecki Związek Maszynistów (GDL) miał być najdłuższym strajkiem w historii niemieckiej kolei i potrwać do godziny 18.00 w poniedziałek 29 stycznia. Zakończył się jednak już w poniedziałek rano.

W nocy z piątku na sobotę 27 stycznia związkowcy porozumieli się z DB co do dalszych negocjacji w sprawie zbiorowych układów pracy. Negocjacje ruszą w poniedziałek 5 lutego. Obie strony zamierzają zawrzeć kompromis do początku marca. GDL zapowiedział, że do 3 marca nie będzie na razie strajku na kolei.

Związkowcy domagają się redukcji czasu pracy dla personelu pracującego w systemie zmianowym z 38 godzin tygodniowo do 35 przy pełnym wynagrodzeniu.

(DPA/dom)

