Strajk kolejarzy we Francji. Ograniczone połączenia z Niemcami

Wielu mieszkańcom Francji grozi spędzenie świąt Bożego Narodzenia z dala od swoich bliskich. Z powodu utrzymującego się strajku kolejarzy większość połączeń w Wigilię wypadła z rozkładu jazdy. Także podczas obecnego weekendu ruch kolejowy we Francji został poważnie ograniczony. Dotyczy to również kursów łączących Francję z Niemcami.

Sześć na dziesięć połączeń wypadło z rozkładu

Francuskie koleje ogłosiły, że rozkład jazdy pociągów dniach 23 i 24 grudnia zostanie poważnie ograniczony. Wypadło z niego sześć na dziesięć połączeń utrzymywanych przez szybkobieżne pociągi typu TGV i połączeń Intercity. Tylko co drugi podróżny, który już wykupił bilet, może liczyć na przejazd. Innych zachęca się do zmiany rezerwacji, ale to jest bardzo trudne, ponieważ brakuje wolnych miejsc. Tymczasem francuski rząd obiecał wszystkim pasażerom, że znajdzie się dla nich miejsce w pociągu.

Koleje niemieckie poinformowały, że ofiarą ograniczeń także padły połączenia z Frankfurtu nad Menem do Marsylii i ze Stuttgartu do Paryża.

Koleje obiecują, że dzieci dojadą na święta do rodzin

Połączenia specjalnie dla dzieci

Po fali powszechnego oburzenia francuskie Narodowe Towarzystwo Kolei Francuskich (SNCF) zapewniło, że wznowi skreślone wcześniej kursy pociągów dla tysięcy dzieci.

Rzeczniczka towarzystwa SNCF oznajmiła, że w niedzielę 22 grudnia udostępni ono 5 tys. miejsc w 14 szybkobieżnych pociągach TV dla podróżujących samotnie dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Okazało się to możliwe, ponieważ niektórzy maszyniści ponownie podjęli pracę.

SNCF wcześniej poinformowało, że do 24 grudnia włącznie samotnie podróżujące dzieci nie mogą korzystać z pociągów. Ocenia się, że mogło to dotyczyć 6 tysięcy nieletnich. Ich rodziców powiadomiono, że bilety ich dzieci zostały anulowane. Francuskie koleje państwowe argumentowały, że nie mogą zapewnić dzieciom bezpieczeństwa, ponieważ wskutek strajku nie mają dosyć personelu.

„To jest nieludzkie”

Związek zawodowy CGT, który od dobrych dwóch tygodni jest współorganizatorem strajku na kolei, oświadczył w piątek 20 grudnia, że „mamy do czynienia ze skandalem”. Także wielu rodziców i polityków zareagowało z oburzeniem. Jedna z matek dotkniętych strajkiem dzieci napisała na Twitterze: „To jest nieludzkie. Mój syn płakał przez cały wieczór, że nie będzie mógł zobaczyć ojca podczas świąt Bożego Narodzenia“.

Straj spowodował komunikacyjny chaos

Chaos na drogach i autostradach we Francji

W tej sytuacji wielu Francuzów zdanych jest na podróżowanie własnym samochodem, na okazję albo jazdę autobusem. Dziś, w sobotę 21 grudnia na francuskich drogach i autostradach należy spodziewać się wielu długich korków. Kierowców ostrzega się, że może na nich zapanować chaos.

Na znak protestu przeciwko reformie emerytalnej prezydenta Macrona, wielu pracowników kolei kontynuuje już od 17 dni akcję strajkową. W Paryżu nie jeździ także wiele składów metra i autobusów. Sytuacja ta ma utrzymać się także podczas obecnego weekendu.

Nowa runda rozmów dopiero po Nowym Roku

Związek zawodowy CFDT zdecydował się w piątek 20 grudnia na podtrzymanie apelu o kontynuowanie strajku wskutek „niewystarczających postępów" w rozmowach z przedstawicielami rządu. Także związki CGT i FO wezwały swoich członków do jego bezterminowego przedłużenia.

Czwartkowe rozmowy premiera Edouarda Philippe ze związkowcami nie przyniosły rozstrzygnięcia i zostały przełożone na początek stycznia przyszłego roku. Tymczasem, drugi co do wielkości związek zawodowy francuskich kolejarzy Unsa opowiedział się za ogłoszeniem przerwy w strajku.

Wiele organizacji związkowych zapowiedziało, że 9 stycznia 2020 roku odbędą się zmasowane protesty, akcje strajkowe i wiecej. Do tej pory odbyły się już trzy takie akcje protestacyjne, w ramach których na ulice we Francji wyszły setki tysięcy ludzi protestujących przeciwko reformie emerytalnej prezydenta Macrona. Przewiduje ona podniesienie de facto wieku emerytalnego z 62 do 64 lat i jest głównym punktem prezydenckiego planu uporządkowania skomplikowanego systemu emerytalnego we Francji.

DW, dpa, afp / jak

