Strack-Zimmermann o Scholzu: „Jest rażącym przemądrzalcem”

Główna kandydatka FDP w wyborach europejskich, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, wyraziła ostrą i bardzo zasadniczą krytykę wobec stylu politycznego kanclerza Olafa Scholza. „Nie da się go przekonać, ponieważ jest wyjątkowo uparty” – powiedziała polityczka środowemu wydaniu gazety „Neue Osnabrücker Zeitung”. „Po trzech latach zauważyłam, że ma on prawie autystyczne cechy, zarówno jeśli chodzi o kontakty społeczne w polityce, jak i niezdolność do wyjaśniania swoich działań obywatelom” – dodała.

Strack-Zimmermann jest obecnie przewodniczącą Komisji Obrony w Bundestagu i głośnym orędownikiem daleko idącego wsparcia dla Ukrainy w wojnie z Rosją. W tym kontekście wielokrotnie przyciągała uwagę ostrą krytyką wobec kanclerza, któremu zarzucała niezdecydowanie w dostawach broni dla Kijowa.

Ekspertka ds. obrony FDP podkreśliła teraz, że jej krytyka dotyczy nie tylko kursu kanclerza wobec Ukrainy. „To dotyczy wszystkich kwestii i jest potwierdzane także przez moich partyjnych kolegów” – powiedziała.

Baza partyjna SPD za Pistoriusem

Faktycznie, w SPD ostatnio pojawiła się ostra krytyka pod adresem Olafa Scholza i jego stylu polityki. W połowie maja pierwszy raz polityk SPD, przewodniczący klubu poselskiego landtagu Dolnej Saksonii Heiko Wittig, otwarcie opowiedział się za kandydaturą na kanclerza obecnego ministra obrony Borisa Pistoriusa. Powtórna kandydatura Scholza w wyborach do Bundestagu w 2025 roku doprowadzi do „brutalnego przebudzenia” SPD, stwierdził Wittig w wywiadzie dla „Tagesspiegel”. Tak to widzi cała baza socjaldemokratów.

Heiko Wittig zdiagnozował brak umiejętności przywódczych u kanclerza Scholza. „Jest powód, dla którego Pistorius od miesięcy znajduje się na szczycie wszystkich list popularności, a Olaf Scholz na samym dole” – powiedział socjaldemokrata gazecie. I dodał: „Każdy, z kim rozmawiam, krytykuje go: Scholz jest zbyt spokojny. Kanclerz ma uprawnienia do wydawania dyrektyw, ale Scholz z nich nie korzysta. Do tej pory nawet nie zaznaczył swojej władzy. W przeciwieństwie do Schmidta, Kohla, Schrödera, a nawet Angeli Merkel w przeszłości”. Ogólnie rzecz biorąc, kanclerz jest nieprzystępnym Hanseatą, którego styl nie przemawia do ludzi spoza północnych Niemiec – podsumował Heiko Wittig.

Kandydatura Scholza na kanclerza „sprawą oczywistą”

Tymczasem sekretarz generalny SPD Kevin Kühnert jest pewien, że kanclerz Olaf Scholz będzie również kandydatem socjaldemokratów na kanclerza w wyborach do Bundestagu w 2025 roku. „Jest rzeczą oczywistą, że partia zamierza startować w wyborach z urzędującym kanclerzem” – powiedział Kühnert w poniedziałek (27.05.2024) po obradach komitetu wykonawczego SPD w Berlinie. W ten sposób odniósł się do dyskusji, według których minister obrony Boris Pistorius mógłby być również brany pod uwagę jako kandydat SPD na kanclerza. Scholz ma „wsparcie wszystkich naszych przywódców partyjnych i zdecydowanie także Borisa Pistoriusa” – zapewnił sekretarz generalny SPD.

(DPA/AFP/ntv/jar)

