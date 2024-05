Stoltenberg: nie związujmy rąk Ukraińcom

Szef NATO zaapelował do wszystkich państw członkowskich, by rozważyły zgodę na wykorzystanie przez siły ukraińskie dostarczonej przez Zachód broni przeciwko celom na terytorium Rosji. Z powodu „czerwonych linii”, wyznaczanych przez niektóre kraje Sojuszu, „związuje się ręce Ukraińcom” – powiedział Jens Stoltenberg w poniedziałek (27.05.2024) w trakcie wizyty w Sofii.

Wezwał też członków Sojuszu, aby zastanowili się nad „zniesieniem niektórych nałożonych ograniczeń”, co uzasadnił ciężkim przebiegiem walk w regonie Charkowa. – Linia frontu i przebieg granicy są mniej więcej identyczne, a Ukraińcom związuje się ręce, jeżeli nie mogą atakować celów militarnych na rosyjskim terytorium – argumentował Stoltenberg na marginesie obrad Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w stolicy Bułgarii.

Podkreślił, że decyzje w tej sprawie należą do poszczególnych państw NATO, jednak chodzi tu przecież o samoobronę Ukrainy przed agresorem – Rosją. – Samoobrona obejmuje prawo do uderzenia w uzasadnione cele wojskowe w Rosji – powiedział. Według wojskowych Ukraina będzie w defensywie tak długo, jak długo nie będzie mogła uderzyć w rosyjskie szlaki zaopatrzeniowe.

Sprzeciw Olafa Scholza

Adresatem apelu Stoltenberga są m.in. Niemcy. Kanclerz Olaf Scholz w niedzielę (26 maja) ponownie wykluczył możliwość użycia przez Ukrainę dostarczonej przez Niemcy broni przeciwko celom w Rosji. Jak mówił, należy zapobiec temu, by doszło do eskalacji i wojny między Rosją a NATO. Z takich samych powodów Scholz sprzeciwia się dostarczeniu Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus.

Podobnego zdania jest premier Włoch Giorgia Meloni. – Nie rozumiem wypowiedzi Stoltenberga – przyznała, komentując wywiad szefa NATO dla tygodnika „Economist”, w którym po raz pierwszy sformułował on swój apel. – Musimy być bardzo ostrożni – dodała Meloni.

Niemcy przekazały Ukrainie m.in. systemy obrony powietrznej Iris-T Zdjęcie: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

W ocenie sekretarza generalnego rządzącej w Niemczech SPD Kevina Kuehnerta nawet sytuacja wokół Charkowa nie uzasadnia zmiany stanowiska w sprawie ograniczeń użycia zachodniej broni przez Ukrainę. Atakując Charków Rosja „uprawia terror wobec ludności cywilnej” – powiedział Kuehnert w porannym programie telewizji publicznej ZDF. – Niemniej jednak nie pozwala nam to robić wszystkiego, czego by sobie zażyczono – dodał.

Obawy przed konsekwencjami

Polityk SPD przyznał, że Ukraina ma wprawdzie prawo atakowania infrastruktury wojskowej na terenie Rosji. Trzeba jednak pomyśleć o tym, „jak będzie wyglądała dyskusja”, gdyby przy pomocy zachodniej broni omyłkowo trafiono by cywilną infrastrukturę w Rosji. Z tego powodu, jak dodał, kanclerz Olaf Scholz mówi „nie” w tej sprawie.

Z uwagi na sytuację na froncie w Ukrainie niektórzy politycy niemieckiej koalicji i opozycji wezwali w ostatnich dniach do rozszerzenia pomocy wojskowej dla zaatakowanego kraju. Roderich Kiesewetter z chadeckiej CDU zaproponował rozszerzenie przez złożoną z państw Zachodu „koalicję chętnych” obrony powietrznej nad zachodnią część Ukrainy. Zdaniem Kevina Kuehnerta „nie jest to dobry pomysł”. Oznaczałby on bowiem ingerencję w wojnę z terytorium NATO.

Sekretarz generalny SPD uważa, że „znacznie lepszym rozwiązaniem” jest dostarczenie Ukrainie większej liczby systemów obrony powietrznej. Wymaga to jednak działań ze strony innych krajów, ocenił polityk. Niemcy dostarczyły już trzy systemy Patriot, a w ostatnim czasie kolejny system obrony powietrznej Iris-T.

DPA, AFP/ widz

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>