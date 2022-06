Stiko: szczepienia przeciwko małpiej ospie dla grup ryzyka

Zgodnie z zaleceniem Stałej Komisji ds. Szczepień (Stiko) osoby dorosłe w Niemczech, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną małpią ospą lub u których występuje zwiększone ryzyko zakażenia, powinny w przyszłości profilaktycznie otrzymać szczepionkę.

Do takich osób Stiko zalicza konkretnie pracowników laboratoriów, którzy mają do czynienia z niezabezpieczonymi próbkami oraz mężczyzn mających kontakty seksualne ze zmieniającymi się partnerami tej samej płci. Do szczepienia przeciwko małpiej ospie dostępna jest szczepionka przeciwko ospie prawdziwej Imvanex dopuszczona do obrotu w UE.

Brak ostatecznych zaleceń

Projekt decyzji dotyczący zaleceń opublikowany przez Stiko musi jeszcze przejść przez tzw. audyt krajów związkowych i ekspertów. Powodem inicjatywy Stiko jest nietypowo częste występowanie zakażeń małpią ospą w wielu krajach europejskich w ostatnich tygodniach.

Według danych Instytutu Roberta Kocha (RKI) do czwartku w Niemczech zgłoszono 131 przypadków zakażeń, jak dotąd wyłącznie wśród mężczyzn. Dzień wcześniej było 113 przypadków.

Szczepionka Imvanex

Szczepionka Imvanex została opracowana z myślą o ospie prawdziwej. Ze względu na podobieństwo wirusów ospy prawdziwej i małpiej szczepionka może chronić również przed tą ostatnią. Nie ma jednak dokładnych danych na temat skuteczności, ponieważ ospa prawdziwa została całkowicie zwalczona, a małpia ospa nie występuje zazwyczaj poza Afryką.

Według światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obecnie mamy do czynienia z największym i najbardziej rozległym pod względem geograficznym ogniskiem ospy małpiej, jakie kiedykolwiek odnotowano poza obszarami występowania w Afryce Zachodniej i Środkowej.

Szczepionka Imvanex jest dopuszczona do obrotu w UE od 2013 roku dla osób od 18 roku życia. Jest ona lepiej tolerowaną szczepioną trzeciej generacji. Według Europejskiej Agencji Leków (EMA) preparat zawiera żywą zmodyfikowaną postać wirusa, który jest spokrewniony z wirusem ospy prawdziwej. Według Instytutu Roberta Kocha wirusy zawarte w preparacie Imvanex nie mogą się już rozmnażać i lek można podawać także osobom z osłabionym układem odpornościowym.

Uodpornienie odbywa się poprzez dwie dawki szczepionki podawane w odstępie co najmniej 28 dni. W przypadku osób wcześniej zaszczepionych przeciwko ospie prawdziwej wystarczy jedna dawka.

Ospa małpia objawia się gorączką, bólem głowy i wysypką skórną, która zwykle pojawia się najpierw na twarzy, a potem na całym ciele. Choroba ma zwykle łagodny przebieg.

