Steinmeier potępia Putina: „Nikczemny cynizm”

– Być może nic tak bardzo, jak losy tych ocalałych z Holocaustu nie pokazuje, jak nikczemny jest cynizm, z jakim Putin uzasadnia tę wojnę – powiedział dziś (25.04.2022) prezydent Niemiec podczas wizyty w domu opieki „El Jana” w berlińskiej dzielnicy Marzahn. Zwrócił uwagę na to, że Władimir Putin mówił o rzekomej walce przeciwko faszyzmowi i o „denazyfikacji” Ukrainy.

Spotkanie z ocalałymi

W tym domu opieki przebywa obecnie siedmioro obywateli Ukrainy żydowskiego pochodzenia, w wieku od 82 do 95 lat. Po wybuchu wojny uciekli – dzięki pomocy organizacji Jewish Claims Conference – z Ukrainy do Niemiec w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

– Większość z nich była już wielokrotnie wypędzana i musiała kilka razy opuścić swą ojczyznę – podkreślił prezydent Steinmeier. Teraz – jak dodał – zmuszeni są szukać schronienia w Niemczech, „akurat w tym mieście, w którym zaplanowano i zorganizowano Holocaust; tutaj, w Berlinie”.

Jedna z uchodźczyń, Swietłana Sabudkina z Kijowa, powiedziała w rozmowie z prezydentem Niemiec: „To jest, niestety, moja druga wojna. Przebywałam w domu, gdy wysoko przeleciał nade mną samolot”. Swietłanę Sabudkinę przewieziono opancerzoną karetką pogotowia do Berlina. Jak podaje organizacja Jewish Claims Conference, do tej pory z Ukrainy do Niemiec przewieziono 78 ocalałych z Holocaustu, którzy zostali rozmieszczeni w 11 niemieckich krajach związkowych.

Prezydent Frank-Walter Steinmeier wezwał do udzielania stałej pomocy Ukrainie i solidarności z tym krajem. W tej chwili nie ma żadnych oznak świadczących o tym, „że ta wojna miałaby się szybko zakończyć” – mówił dziś w Berlinie. – Tym ważniejsze jest utrzymywanie nieprzerwanej solidarności z Ukrainą, jak również z sąsiadami Niemiec – podkreślił.

Prezydent Frank-Walter Steinmeier podczas spotkania z ocalałymi z Holocaustu

Steinmeier odwołuje udział w Federalnym Balu Prasy

Prezydent RFN Frank-Walter Steinmeier ponadto odwołał swój udział w tegorocznym Federalnym Balu Prasy. W komunikacie do Federalnej Konferencji Prasowej (Bundespressekonferenz), która organizuje bal, Biuro Prezydenta podało, że Frank-Walter Steinmeier „z zadowoleniem przyjmuje wielką solidarność społeczeństwa niemieckiego z Ukrainą” oraz chętnie weźmie udział w prowadzonej przez organizatorów balu zbiórce pieniędzy na rzecz Reporterów bez Granic, ale „chciałby zrezygnować z udziału w tegorocznym Federalnym Balu Prasy”.

Organizatorzy wyrazili ubolewanie z powodu tej decyzji. – Bardzo żałujemy, że prezydent nie weźmie udziału w tym balu solidarności – powiedział portalowi informacyjnemu The Pioneer Tim Szent-Ivanyi, dyrektor zarządzający Bundespresseball GmbH. Jak podaje portal, na piątkowym (29.04.2022) balu także nie będą obecne minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock (Zieloni) oraz minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser (SPD).

Federalny Bal Prasy jest jednym z najważniejszych punktów w życiu politycznym Berlina. Walc inauguracyjny w wykonaniu prezydenta i jego małżonki stanowi tradycyjne otwarcie wydarzenia.

Według organizatorów Federalny Bal Prasy chce tym roku wysłać „silny sygnał solidarności z Ukrainą”: „Naszą szczególną uwagę zwracamy na sytuację dziennikarzy, którzy odważnie pozostają w kraju i w najbardziej niebezpiecznych warunkach relacjonują zbrodniczą wojnę”.

Prezydent Frank-Walter Steinmeier podczas spotkania z ocalałymi z Holocaustu

Uroczystości w Neuengamme bez Rosji i Białorusi

3 maja w miejscu pamięci na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Neuengamme odbędą się uroczystości z okazji 77 rocznicy jego wyzwolenia. Jak poinformowała dziś Fundacja Hamburskich Miejsc Pamięci, w tym roku nie wezmą w nich udziału oficjalni przedstawiciele z Rosji i Białorusi.

Uzasadniono, że nie są oni mile widziani ze względu na „prowadzenie, względnie popieranie, wojny agresywnej oraz łamanie prawa międzynarodowego” przez te dwa państwa. Organizatorzy obchodów zrezygnowali także z szarf w narodowych barwach Białorusi i Rosji przy wieńcach.

Wskutek pandemii koronawirusa w dwóch ubiegłych latach nie odbyły się w Neuengamme żadne obchody rocznicowe. W tym roku oczekuje się przybycia kilkuset gości z zagranicy. W obchodach weźmie także udział delegacja z Ukrainy.

Obóz Neuengamme był największym nazistowskim obozem koncentracyjnym w północno-zachodnich Niemczech. W obozie głównym i w 85 podobozach przebywało ponad 100 tysięcy więźniów z całej Europy. Liczbę jego ofiar ocenia się na przynajmniej 42 900. W kwietniu 1945 roku obóz został opróżniony przez SS i oddziały brytyjskie weszły wieczorem 2 maja do pustego obozu. Wiele tysięcy więźniów załadowano na statki. Większość z nich zginęła podczas zbombardowania i zatopienia przez samoloty RAF statków „Cap Arcona” i „Thielbek” w Zatoce Lubeckiej.

