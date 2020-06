Steinmeier: Nie wystarczy nie być rasistą, trzeba być antyrasistą

Pomniki na cenzurowanym

Leopold II i belgijski reżim kolonialny

W Belgii jest co najmniej kilka pomników króla Leopolda II. Monarcha, który rządził krajem od 1865 do 1909 roku, wprowadził w Kongo znany z okrucieństwa reżim, uchodzący za jeden z najbardziej brutalnych w historii. Wiele pomników Leopolda II zostało uszkodzonych. Ten na zdjęciu, stojący w dzielnicy Antwerpii Ekeren i oblany farbą, został przeniesiony do muzealnych magazynów.