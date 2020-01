Steinmeier jako pierwszy prezydent Niemiec przemówi na forum Jad Waszem

Osiem minut - tylko tyle ma trwać wystąpienie prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera podczas Światowego Forum Holokaustu, które odbędzie się dzisiaj (23.01.2020) w Jad Waszem w Jerozolimie, w związku z 75. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz przez Armię Czerwoną. Choć wystąpienie będzie krótkie, to dla Steinmeiera niezwykle ważne. Po raz pierwszy na forum Jad Waszem przemawiać będzie bowiem głowa niemieckiego państwa, które było sprawcą zagłady Żydów.

„Z wdzięcznością i pokorą ściskam dłoń, którą na znak pojednania wyciągnięto w stronę mojego kraju w formie zaproszenia na Światowe Forum Holokaustu” – napisał prezydent Steinmeier w księdze gości prezydenta Izraela Reuvena Rivlina, z którym rozmawiał w środę w Jerozolimie.

Ocalała z Holokaustu i prezydent Frank-Walter Steinmeier w Jerozolimie, 22.01.2010

Szczególna odpowiedzialność Niemiec

W uroczystości w Jad Waszem wezmą udział przedstawiciele prawie 50 krajów, w tym prezydenci Rosji Władimir Putin i Francji Emmanuel Macron, wiceprezydent USA Mike Pence i brytyjski następca tronu książę Karol. Zabraknie polskiego prezydenta Andrzeja Dudy. Odmówił on udziału w Forum, bo organizatorzy nie przewidzieli wystąpienia przedstawiciela Polski, pierwszej ofiary II wojny światowej i kraju, na którego okupowanym terytorium nazistowskie Niemcy dokonały Holokaustu.

Motto uroczystości nawiązuje oprócz pamięci o zagładzie, również do współczesnego antysemityzmu i walki z nim. Temat ten poruszyć ma w swoim przemówieniu także niemiecki prezydent.

Według mediów Steinmeier zamierza podkreślić niemiecką odpowiedzialność za mord milionów Żydów i pielęgnowanie pamięci o Holokauście, jak również stanowczo odrzucić wszelkie żądania o oddzielenie grubą kreską tego rozdziału niemieckiej historii.

Widmo nacjonalizmu i antysemityzmu

Prezydent RFN ma apelować, by pamięć o zagładzie stała się impulsem do starań o lepszą teraźniejszość i przyszłość. Ma też mówić o swych obawach i wyzwaniach związanych z tym, że wielu ludzi i polityków widzi rozwiązania problemów w nowych narodowych ideologiach, nacjonalizmie oraz antysemityzmie – informuje agencja dpa, powołując się na Urząd Prezydenta Federalnego. Według agencji Steinmeier wykorzysta również wizytę w Jerozolimie, by potwierdzić solidarność Niemiec z narodem żydowskim.

W minionym roku Steinmeier kilkakrotnie w mocnych słowach wypowiadał się o konieczności walki z odradzającym się antysemityzmem w Niemczech. W swoim bożonarodzeniowym orędziu nawiązał do jednego z najbardziej dramatycznych wydarzeń ostatnich miesięcy w Niemczech: zamachu na synagogę w Halle. 9 października ub. roku zamachowiec, domniemany prawicowy ekstremista, próbował strzałami sforsować drzwi synagogi, gdzie z okazji święta Jom Kipur zgromadziło się ponad 50 wiernych. Masywne drzwi wytrzymały i dzięki temu nie doszło do masakry. Sprawca zabił jednak dwoje przypadkowych ludzi na ulicy. „Przepełnia mnie złość z powodu tej niekończącej się głupoty, tchórzostwa i brutalności ataków na żydowskie społeczności w naszym kraju” – mówił po zamachu wzburzony prezydent Niemiec.