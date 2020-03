Steinmeier i Duda rozmawiali o pandemii koronawirusa. Korki na granicach

Prezydenci Niemiec Frank-Walter Steinmeier i Polski Andrzej Duda rozmawiali telefonicznie o sytuacji w obu krajach w obliczu pandemii koronawirusa i podjętych działaniach kryzysowych – podała agencja dpa, powołując się na niemiecki Urząd Prezydencki. Do rozmowy doszło w poniedziałek po południu. „W jej trakcie Duda poprosił o wsparcie w sprawie regulacji dotyczącej tranzytu polskich obywateli, którzy wracają do ojczyzny. Chodzi o Polaków, którzy na przykład pracowali do tej pory zagranicą i wracając muszą przejechać przez Niemcy” – informuje dpa.

Dodaje, że prezydenci zgodzili się też, że walka z pandemią wymaga zgodnych europejskich działań. Według kancelarii polskiego prezydenta rozmowa dotyczyła także m.in. możliwych skutków pandemii dla europejskiej gospodarki.

O północy 15.03.2020 Polska zamknęła granice. Na zdjęciu most miejski między Goerlitz i Zgorzelcem

Od poniedziałku (16.03.2020) Niemcy wprowadziły ścisłe kontrole na przejściach granicznych do Austrii, Francji, Luksemburga, Danii oraz Szwajcarii. Przepuszczane są tylko osoby dojeżdżające do pracy i transporty towarów.

Z kolei już od niedzieli Polska zamknęła swoje granice dla obcokrajowców. Polacy, wracający z zagranicy muszą po powrocie poddać się 14-dniowej kwarantannie. Na przejściach granicznych ustawiały się długie korki. Lokalne media informują, że w poniedziałek wieczorem trzech kierowców z Litwy i Estonii zablokowało most w Świecku, bo – zgodnie z polskimi regulacjami – cudzoziemcy nie mogli wjechać do Polski, nawet by przejechać tranzytem. Polskie władze podjęły decyzję o umożliwieniu tranzytu busom i autokarom z Litwy, Łotwy i Estonii w konwoju pod eskortą policji. Z kolei we wtorek po stronie niemieckiej przed przejściem w Świecku ustawił się 34-kilometrowy korek. Według Radia Zachód. Około 14 kilometrów przed przejściem, na wysokości miejscowości Briesen trzy samochody ciężarowe zablokowały drogę – podało Radio Zachód.

Sobota przed zamknięciem granic na polsko-niemieckim przejściu Osinów Dolny-Hohenwutzen

Obowiązek 14-dniowej kwarantanny nie dotyczy polskich pracowników przygranicznych, którzy dojeżdżają do pracy w Niemczech. Jak podaje lokalny niemiecki dziennik Maerkische Oderzeitung”, wielu mieszkańców przygranicznych Słubic, nawet tych, którzy pracują w Niemczech, krytykuje ten wyjątek, twierdząc, że rośnie przez to ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. „Szerzy się panika przed zarażeniem się, ponieważ oficjalna liczba zakażonych w Niemczech jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce” – pisze „MOZ”.

Portal „Słubice24”.pl donosi z kolei, że obawy mieszkańców związane są też z tym, że po zamknięciu granic przez Polskę i zawieszeniu połączeń zagranicznych wielu Polaków wracających z zagranicy przekraczało granicę pieszo we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach. Kwarantannie zostaną poddani dopiero po dotarciu do swoich domów. „Mieszkańców Słubic martwi to, że jeśli są chorzy, to mogą zostawić w naszym mieście koronawirusa” – informował portal Słubice24.pl.