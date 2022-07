Steinmeier dziękuje stacjonującym w RFN żołnierzom USA

Niemiecki prezydent odwiedził w Grafenwoehr w Bawarii amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech. „To, co robicie, co każdy z was tutaj robi, ma egzystencjalne znaczenie dla bezpieczeństwa mojego kraju, moich rodaków, naszego kontynentu i naszego sojuszu” – powiedział Frank-Walter Steinmeier.

W Niemczech stacjonowały pokolenia Amerykanów. – My, Niemcy, winni jesteśmy tym wszystkim ludziom nasze podziękowanie – mówił prezydent. W swoim przemówieniu Steinmeier podkreślił siłę sojuszu transatlantyckiego w związku z rosyjską wojną napastniczą w Ukrainie.

– Jesteśmy zjednoczeni i zdeterminowani, by bronić wolności, demokracji i prawa międzynarodowego. Jesteśmy zjednoczeni w naszym wsparciu dla Ukrainy – powiedział. Jak dodał, spójność i determinacja nigdy nie były tak ważne, jak w obliczu rosyjskiej agresji.

„Zainwestujemy więcej”

Prezydent zapewnił, że Niemcy zrobią wszystko, aby tę jedność utrzymać. – Tak jak my polegamy na was, tak wy możecie polegać na nas” – podkreślił. Niemcy podtrzymują swoje zobowiązania sojusznicze i wiedzą, że muszą zrobić więcej, aby je zrealizować. – Będziemy więcej inwestować, zapewnimy więcej wojsk na wschodniej flance NATO i kompleksowo zmodernizujemy niemieckie siły zbrojne – zobowiązał się Steinmeier.

Frank-Walter Steinmeier był pierwszą od ponad 25 lat głową państwa niemieckiego, która odwiedziała stacjonujące w Niemczech wojska amerykańskie. Na początku wizyty został powitany z wojskowymi honorami przez ambasadorkę USA Amy Gutmann i generała Darryla Williamsa, głównodowodzącego siłami lądowymi USA w Europie i Afryce.

Od zakończenia II wojny światowej w Niemczech na stałe stacjonuje kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy amerykańskich.

W Grafenwoehr i sąsiednim Vilseck stacjonuje 12 500 żołnierzy. Jest to jedna z największych baz armii amerykańskiej w Europie. Żołnierze czują się tu jak w domu, a niektórzy pozakładali rodziny. Amerykański poligon ponadto ma ogromne znaczenie dla regionu jako pracodawca dla miejscowej ludności.

