Statystyki: rośnie eksport z Niemiec do wschodnich krajów UE

Niemiecki eksport do wschodnich krajów UE przewyższa eksport do USA – wynika z najnowszych danych.

Łączna wartość niemieckiego eksportu do jedenastu państw członkowskich UE z Europy środkowej i wschodniej w pierwszych trzech kwartałach roku wyniosła 187 miliardów euro. To o prawie jeden procent więcej niż w roku poprzednim – podała Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki. Dla porównania, całkowita wartość eksportu z Niemiec od stycznia do września 2024 skurczyła się o 1 procent do około 1176 miliardów euro.

"Półtora raza więcej niż do USA"

– Łącznie niemiecki eksport do jedenastu wschodnich krajów UE jest półtora raza wyższy niż wartość niemieckich dostaw do USA – powiedziała agencji Reutera Cathrina Claas-Mühlhäuser, przewodnicząca Komisji. – To w imponujący sposób podkreśla znaczenie europejskiego rynku wewnętrznego dla niemieckich firm – dodała.

Ponownie wybrany na prezydenta USA Donald Trump zagroził cłami w wysokości od 10 do 20 procent na import z UE. Może to mocno uderzyć w Niemcy, ponieważ USA są największym nabywcą towarów „Made in Germany”. Dostawy do USA od stycznia do września wzrosły o 3,5 procent do poziomu 122 mld euro.

Polska ważniejsza od Chin

Także niemiecki eksport do Polski wzrósł w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku w porównaniu do 2023 o 3,6 procent do prawie 71 miliardów euro. – Tym samym Polska wyprzedzając Chiny utrzymuje pozycję czwartego najważniejszego importera niemieckich produktów – zaznaczyła Claas-Mühlhäuser.

"Większa Europa to silniejsza Europa"

Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki opowiada się za szybkim rozszerzeniem UE. Kraje Bałkanów Zachodnich, Ukraina, Mołdawia i, w dłuższej perspektywie Gruzja, powinny zostać szybko zintegrowane ze strukturami europejskimi.

– Rozszerzenie UE na wschód to europejski program gospodarczy, który finansuje się sam poprzez nowe impulsy wzrostu – powiedziała Claas-Mühlhäuser. – Większa Europa to silniejsza Europa – dodała.

(Reuters/du)