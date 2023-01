Starcia z policją w Luetzerath. Aktywiści bronią wioski przed kopalnią

W poniedziałek (02.01.23) w Luetzerath doszło do starć między policją, przygotowującą się do usunięcia ludzi z wioski, a aktywistami, którzy okupują opustoszałe budynki. W stronę funkcjonariuszy rzucano petardy, butelki i kamienie.

Wcześniej aktywiści ustawili i podpalili barykadę na drodze dojazdowej do miejscowości, ale po kilku godzinach przeszkoda została usunięta przez policję. Rozebrano też konstrukcję, na której przebywali demonstranci, zostali oni ściągnięci na ziemie przez ratowników wysokościowych.

Luetzerath położone jest na południowy zachód od Duesseldorfu – stolicy landu Nadrenia Północna – Westfalia na zachodzie Niemiec. Miejscowość ma zniknąć z powierzchni ziemi i ustąpić miejsca istniejącej nieopodal kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. W opuszczonych domach zamieszkają jednak aktywiści, którzy sprzeciwiają się rozbudowie kopalni.

Kopalnia odkrywkowa niebawem pochłonie Luetzerath

– Węgiel pod Luetzerath musi pozostać w ziemi – powiedziała w poniedziałek rzeczniczka inicjatywy „Wszystkie wioski zostają” Antje Bussberg, piętnując szkodliwy dla klimatu węgiel brunatny.

Koncernt energetyczny RWE, do którego należy sporny teren, odpowiadział, że eksploatacja nowych złóż jest niezbędna, aby w środku kryzysu energetycznego zapewnić funkcjonowanie elektrowni. Koncern powtórzył też, że decyzje dotyczące likwidacji miejscowości zostały podjęte zgodnie z prawem i zatwierdzone przez sądy, a wszyscy byli mieszkańcy Luetzerath opuścili już swoje domy.

Późnym popołudniem sytuacja w Luetzerath uspokoiła się, policja zapewniała, że nie chce eksalacji. – Będziemy stosować środki przymusu tylko wtedy, kiedy będzie to miało charakter proporcjonalnego do sytuacji i konsekwentnego postępowania albo w celu przeciwdziałania przestępstwom – zapowiedział rzecznik policji w Akwizgranie Dirk Weinspach. Zaapelował, aby protestujący nie uciekali się do przestępstw.

