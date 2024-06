Berlin. Starcia z Polakami i groźny wypadek kibica z Polski

Polski kibic uległ poważnemu wypadkowi podczas meczu Mistrzostw Europy pomiędzy Polską a Austrią na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. „Spadł z niższego poziomu do rowu na głębokość około trzech metrów” – potwierdziła straż pożarna stacji RBB. Mężczyzna był nieprzytomny, następnie ratownicy przewieźli go do szpitala. Jego obrażenia są poważne, ale nie zagrażają życiu – przekazał stacji rzecznik berlińskiej policji.

Euro 2024: starcia z udziałem kibiców z Polski

W strefie kibica Euro 2024przy Bramie Brandenburskiej doszło także do starcia pomiędzy stewardami a „głównie polskimi kibicami”. Wezwane służby zostały „zaatakowane przez kibiców i obrzucone butelkami i kamieniami” – przekazała berlińska policja w serwisie X.

Funkcjonariusze użyli wówczas siły, gazu pieprzowego i pałek. Służby ratunkowe i kibice zostali ranni i według policji otrzymali pomoc medyczną. Spisano dane osobowe kilku zatrzymanych osób.

Z powodu burzy przed meczem Polska-Austria zamknięte zostały strefy kibica przy Bramie Brandenburskiej i przy budynku Reichstagu. Zostały one jednak ponownie otwarte przed rozpoczęciem meczu.

Przed meczem tysiące polskich i austriackich fanów przemaszerowało przez miasto. W róznych miejscach w mieście obecnych było ponad 20 tys. fanów obu reprezentacji, według agencji DPA Polacy byli w większości. W strefie kibica przy Bramie Brandenburskiej porządku pilnowało ok. 2 tys. funkcjonariuszy policji.

Mecz Polska-Austria w piątek wieczorem (21.06.) zakończył się wygraną Austrii 3:1 i odpadnięciem Polski z Euro 2024: do wyjścia z grupy przy obecnym układzie punktow Biało-Czerwonym nie wystarczyłaby już nawet wygrana z Francją, ostatnim rywalem w fazie grupowej. Niemiecka prasa komentuje dziś sytuację, poświęcając sporo miejsca pozycji Roberta Lewandowskiego.

