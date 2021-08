Sprzedaż uzbrojenia. Niemcy zarabiają miliardy

W czasie kończącej się właśnie kadencji parlamentu Niemiec rząd tego kraju wydał pozwolenia na eksport uzbrojenia o wartości 22,5 miliarda euro. Prawie 6,2 miliarda przypadło na broń ofensywną, a niecałe 16,4 miliarda na pozostałe rodzaje uzbrojenia.

Dane opublikowało niemieckie ministerstwo gospodarki, odpowiadając na zapytanie złożone przez parlamentarzystów partii Lewica. Największym odbiorcą niemieckiego sprzętu wojskowego były w tym czasie Węgry, które kupiły uzbrojenie za 2,7 miliarda euro. Na drugim miejscu były USA, które wydały w Niemczech 2,4 miliarda.

Trzecim największym klientem niemieckich firm zbrojeniowych była Algieria, następnie Egipt. W pierwszej dziesiątce znajduje się także Katar. Przedstawiciele partii Lewica krytykują niemieckie władze za handel bronią. Kontrowersje budzi zwłaszcza sprzedaż uzbrojenia krajom o wątpliwych standardach demokratycznych.

„Oliwa do ognia”

„Masywny eksport broni w ostatniej kadencji był i jest oliwą dolewaną do ognia licznych wojen i konfliktów” – mówi ekspertka Lewicy ds. obronności Sevim Dagdelen. Jej zdaniem konieczna jest pilna zmiana politycznych priorytetów i doprowadzenie do zatrzymania eksportu broni, zwłaszcza do krajów rozwijających się, jak i w regiony, w których trwają wojny.

Krytyka eksportu broni jest od lat jednym z postulatów postkomunistycznej Lewicy w Niemczech. Partia ta jest też sceptyczna wobec NATO. Według aktualnych sondaży w wyborach do Bundestagu, które odbędą się 26 września, Lewica może liczyć na ok. 7 procent głosów.

(AFP,ARD/szym)