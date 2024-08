Sprzedaż rakiet do Niemiec zatwierdzona przez rząd USA

Rząd USA zatwierdził sprzedaż do 600 pocisków rakietowych i innego sprzętu dla systemów obrony Patriot do Niemiec.

Departament ds. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego (DSCA) oświadczył w czwartek (15.08.), że transakcja zbrojeniowa, warta łącznie pięć miliardów dolarów (4,5 miliarda euro), wzmocni bezpieczeństwo USA „poprzez zwiększenie bezpieczeństwa sojusznika NATO, który jest główną siłą stabilności politycznej i gospodarczej w Europie”. Niemcy, które przekazały Ukrainie kilka własnych systemów Patriot, potwierdziły zakup rakiet od USA.

Poprawa zdolności obronnej Niemiec

Sprzedaż pocisków Patriot PAC-3 MSE została zatwierdzona przez Departament Stanu USA. DSCA oficjalnie poinformował również Kongres USA, który musi jeszcze zatwierdzić transakcję zbrojeniową.

Umowa „poprawi zdolność Niemiec do przeciwdziałania obecnym i przyszłym zagrożeniom oraz zwiększy zdolności obronne ich sił zbrojnych”, wyjaśniły władze. Będzie również wspierać Niemcy w dążeniu do „poprawy obrony narodowej i terytorialnej oraz interoperacyjności z siłami zbrojnymi USA i NATO”.

Uzupełnienie luki po pociskach dla Ukrainy

Rzecznik niemieckiego resortu obrony potwierdził zakup w piątek (16.08.). Niemcy zamierzają „zakupić do 600 pocisków obrony powietrznej Patriot na podstawie umowy międzyrządowej z USA”, wyjaśnił rzecznik. „Zamówienie zostanie wykorzystane do zgromadzenia amunicji dla Bundeswehry” oraz uzupełni lukę, która powstała po dostarczeniu pocisków do Ukrainy.

Latem Niemcy dostarczyły Ukrainie trzeci z kolei system Patriot z własnych zasobów. Od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 r. Ukraina wielokrotnie prosiła swoich sojuszników o dostarczenie takich systemów w celu odparcia rosyjskich ataków powietrznych.

AFP/sier

