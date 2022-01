Michael Jackson miał nosa do biznesu...

Nieżyjący Michael Jackson był jednym z pierwszych, którzy zarobili na biznesie praw do piosenek. W 1985 roku kupił prawa do 251 piosenek Beatlesów za 47,5 miliona dolarów, zresztą ku wielkiemu niezadowoleniu Paula McCartneya. Jak na ironię, to właśnie on podsunął Jacksonowi ten pomysł. Były muzyk zepołu The Beatles swoje prawa stracił już w 1968 roku, o czym w zaufaniu powiedział Jacksonowi.