Springer: amerykański inwestor kupuje udziały

Amerykanie mogą nabyć maksymalnie 54,6 proc. udziałów ponieważ właścicielka największego pakietu (42,6 proc.) Frieda Springer i szef koncernu Mathias Doepfner (2,8 proc.) zapowiedzieli, że nie sprzedadzą swoich udziałów. Obecnie 44,8 proc. akcji znajduje się w rękach rozproszonego akcjonariatu; właścicielami pozostałych 9,8 proc. są wnukowie założyciela koncernu Axela Springera.

Zdaniem analityków oferta Amerykanów jest kusząca. Oferowane 63 euro za akcję to niemal o jedną trzecią więcej niż wartość średniego kursu ostatnich trzech miesięcy.

Podpisane z Amerykanami porozumienie "ma służyć wsparciu długoterminowej strategii rozwoju" – oświadczył w komunikacie koncern Springera. Przewodniczący zarządu Matthias Doepfner określił planowane partnerstwo mianem "ważnego i dalekowzrocznego kroku". Według niego KRK wspiera plany inwestycji w biznesowy model płatnych treści między innymi na cyfrowych platformach takich gazet jak "Bild" i "Welt". Ponadto planowane jest dokupienie innych platform.

Przedstawiciel KKR Philipp Freise powiedział, że Springer stał się jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw medialnych. Aby skorzystać z szans jaki dają technologie cyfrowe Spinger potrzebuje inwestycji w organizację i realizację swoich strategii. KKR chce wspierać Springera na tym polu – oświadczył Freise.

Oprócz inwestycji w Spingera KKR tworzy obecnie w Niemczech nowy koncern kinematograficzno-telewizyjny. W latach 2006-13 Amerykanie byli już współwłaścicielami koncernu ProSiebenSat1. Jednak niemiecki rynek medialny zdominowany jest głównie przez rodzime firmy.

Do Springera należą w Niemczech m. in. dzienniki "Bild" i "Welt", portale "Business Insider", platformy ogłoszeniowe "Immonet" i "Step stone" oraz kanał informacyjny "Welt". W Polsce Springer jest współwłaścicielem m. in. dziennika "Fakt", tygodnika "Newsweek", magazynu "Forbes" oraz portalu onet.pl. Roczne obroty Springera wyniosły 2018 r. 3,2 mld euro, zysk wyniósł 335,7 mln euro.

KKR założona została w 1976 r. w Nowym Jorku przez Henry Kravisa i George'a Robertsa. Określa się mianem "czołowej firmy inwestycyjnej na świecie". Dysponuje ona kapitałem rzędu 200 mld dolarów.

(EPD / du)

