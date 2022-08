Spotkanie ministrów Polski i Niemiec. Tematem Odra

Niemiecka minister środowiska Steffi Lemke chce rozmawiać ze swoją polską odpowiedniczką Anną Moskwą o katastrofie ekologicznej na Odrze. Będzie temu poświęcone planowane od dawna spotkanie Polsko-Niemieckiej Rady ds. Ochrony Środowiska w poniedziałek, 29 sierpnia – poinformowała Lemke.

Oprócz wyjaśnienia przyczyn masowego śnięcia ryb eksperci najwyższego szczebla z obu krajów mają rozmawiać o regeneracji Odry i sposobach poprawy stanu ekologicznego.

Berlin: wstrzymać rozbudowę Odry

Niemiecka minister środowiska domaga się wstrzymania rozbudowy Odry. – Potrzebujemy teraz płytkich obszarów wodnych do regeneracji zasobów rybnych. Moim zdaniem powinno to mieć teraz absolutny priorytet. I dlatego żadnych działań budowlanych, bo stałyby one na przeszkodzie regeneracji – podkreśliła polityk Zielonych. Dodała, że strona niemiecka i polska nie prowadziły jeszcze żadnej dyskusji, ani nie poczyniły żadnych ustaleń w kwestii ponownego zarybienia rzeki. W ustalenia te trzeba włączyć ekspertów, niemieckie kraje związkowe, zawodowych rybaków i wędkarzy – podkreśliła Lemke.

Minister środowiska Niemiec Steffi Lemke nad Odrą

Co zabiło ryby?

Utworzono już wspólną grupę ekspertów, której zadaniem jest między innymi śledzenie analizy przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze. – Nie znamy jeszcze ostatecznej przyczyny szkód, ponieważ identyfikacja sprawcy jest skomplikowana – powiedziała minister środowiska Niemiec. Jak stwierdziła, chodzi o kilkaset potencjalnych substancji chemicznych, które na dodatek współgrały z upałem i niskim poziomem wody.

(DPA/dom)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>