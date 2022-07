Sposoby na letnie upały. Fakty i mity

Tegoroczne upały mocno dały się Niemcom we znaki. To dobra okazja, żeby udzielić paru dobrych rad, jak można się z nimi uporać. Pić napoje chłodzące i unikać uprawiania sportu? Oto fakty i mity.

Czy lodowato zimne napoje chłodzą ciało?

ODPOWIEDŹ: Nieprawda.

FAKTY: Wiele osób marzy o wypiciu podczas upałów zimnej herbaty lub kawy, w przekonaniu, że schłodzą one ich rozgrzane ciało. W rzeczywistości jednak zimne napoje dają efekt przeciwstawny do oczekiwanego: nasze ciało wytwarza dodatkowe ciepło, aby wyrównać jego temperaturę i pocimy się jeszcze bardziej. Zamiast zimnych napojów eksperci radzą napić się ciepłej herbaty.

Ważniejsza od temperatury ciała jest ilość płynu w naszym organizmie. Nie powinniśmy zapominać o zaopatrzeniu się w ich wystarczającą ilość. Najlepiej jest mieć stale przy sobie karafkę lub butelkę z wodą lub innym płynem, a do każdego posiłku pić przynajmniej jego jedną szklankę.

Zimne napoje nie pomagają podczas upałów

Czy podczas upałów nie należy uprawiać sportu?

ODPOWIEDŹ: Częściowa prawda.

FAKTY: Niektórzy ludzie podczas upałów mają spore kłopoty z poruszaniem się, inni natomiast chcą nadal uprawiać sport. Ale czy jest on naprawdę wtedy tak szkodliwy, jak się często uważa?

Nawet jeśli słońce zachęca nas do wyjścia z domu, nie jest to najlepszy moment do próby pobicia swych najlepszych, dotychczasowy wyników i zbliżania się do granicy możliwości, jak radzi Panagiotis Bouklas, ordynator kliniki Helios St. Marienberg Klinik w Helmstedt. Podczas upałów nie jesteśmy bowiem tak wydajni jak zwykle i powinniśmy zmniejszyć obciążenie własnego organizmu, trenując nieco mniej.

Czy wskutek oparzenia słonecznego nasza skóra się „hartuje”?

ODPOWIEDŹ: Nieprawda.

FAKTY: Jest dokładnie odwrotnie. Niczym niechroniona skóra wskutek wystawienia jej na nieograniczone promieniowanie ultrafioletowe doznaje szybko poważnych szkód – ostrzegają specjaliści od raka skóry.

Nasz organizm potrafi jednak do pewnego stopnia wyrównać te szkody. Niemniej istnieje ryzyko, że uszkodzone komórki pozostaną w skórze, co zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka skóry.

– Porażenie słoneczne to w istocie rzeczy zapalenie skóry, podobne w skutkach do oparzenia pierwszego lub wyższych stopni – wyjaśnia lekarz domowy Reinhard Mrotzek, członek Zrzeszenia Zawodowego Niemieckich Dermatologów.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Granada, Hiszpania Hiszpańskie miasto u podnóża pasma górskiego Sierra Nevada, w którym słońce świeci przez 341 godzin w miesiącu, jest jednym z najbardziej słonecznych miast na kontynencie europejskim. Granada słynie z kultury andaluzyjsko- mauretańskiej. Położona na wzgórzu Sabikah „Alhambra” (po arabsku: Czerwony Zamek) to najczęściej odwiedzany zabytek Hiszpanii.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Las Palmas, Hiszpania Las Palmas jest nie tylko największym miastem Wysp Kanaryjskich, ale także miejscem, gdzie słońce także świeci przez 341 godzin w miesiącu. Szczególnie charakterystyczna dla miasta jest Vegueta – starówka z typowymi kanaryjskimi budowlami. Po kąpieli na plaży Las Canteras można się pokrzepić „papas arrugadas”, daniem z solonych pomarszczonych ziemniaków z sosem mojo – dipem na bazie oliwy.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Nicea, Francja Las Palmas jest nie tylko największym miastem Wysp Kanaryjskich, ale także miejscem, gdzie słońce także świeci przez 341 godzin w miesiącu. Szczególnie charakterystyczna dla miasta jest Vegueta – starówka z typowymi kanaryjskimi budowlami. Po kąpieli na plaży Las Canteras można się pokrzepić „papas arrugadas”, daniem z solonych pomarszczonych ziemniaków z sosem mojo – dipem na bazie oliwy.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Walencja, Hiszpania Dla każdego, kto chce w wakacje być i w mieście, i na plaży, idealna jest hiszpańska Walencja. Smakowite tapas i pochodzącą stąd paellę trzeba koniecznie spróbować w dzielnicy El Carmen, gdzie poza tym znajdują się muzea, kościoły z imponującymi freskami oraz targ Mercado de Mossén Sorell. Najlepszym miejscem, żeby łyknąć coś mocniejszego na trawienie, jest Plaza del Tossal.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Mesyna, Włochy Trzecie pod względem wielkości miasto Sycylii, w którym słońce świeci średnio przez 345 godzin w miesiącu, jest nie tylko bardzo nasłonecznione, ale ma też długą historię. Bitwy, pożary i trzęsienia ziemi pozostawiły tu wiele śladów. Niezwykłym wyjątkiem jest XII-wieczny kościół Santissima Annunziata dei Catalani, który ocalał z trzęsienia ziemi z 1908 roku.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Málaga, Hiszpania I w tym często odwiedzanym mieście słońce pokazuje się przez 345 godzin w miesiącu. Także tu nie brak atrakcji, jak kościoły, muzea i dom, w którym urodził się Picasso. Poszukującym relaksu polecamy jedną ze śródziemnomorskich plaż w mieście lub Montes de Málaga, podmiejski park krajobrazowy o powierzchni 5 tysięcy hektarów, przez który płynie Río Guadalmedina.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Murcja, Hiszpania Na południowym wschodzie Hiszpanii leży trzecie pod względem nasłonecznienia miasto w Europie. Słońce grzejące przez 346 godzin w miesiącu powoduje, że w Murcji może być dość ciepło. Ochłodzić można się na pobliskim wybrzeżu Costa Cálida, gdzie za szczególnie atrakcyjne uważa się cypel Manga del Mar Menor oraz zatoki Kartageny. Okolice Murcji są również znane z uzdrowisk.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Katania, Włochy 347 godzin słońca w miesiącu zapewnia położonej we wschodniej Sycylii portowej Katanii drugie miejsce na liście najbardziej słonecznych miast Europy. Późnobarokowej architekturze miasto zawdzięcza zaś wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z 2002 roku. Na starówkę turystów przyciągają stojące przy Piazza del Duomo katedra i ratusz w Palazzo degli Elefanti, a nad morze Playa di Catania.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Alicante, Hiszpania Dla poszukiwaczy słońca ideałem jest Alicante w Hiszpanii. W tym najbardziej nasłonecznionym mieście Europy świeci ono przez 349 godzin w miesiącu. Wybrzeże i jego plaże oraz zabytki urokliwej starówki sprawiają, że podróż do Alicante jest warta grzechu. Podniebienie można zaś tam ukoić czymś takim, jak arroz negro – czarny ryż z kałamarnicą.

Najbardziej słoneczne miasta w Europie Badanie Przedstawione tu liczby uzyskano dzięki wyszukiwarce domów wakacyjnych Holidu. Średnie liczby godzin nasłonecznienia w miesiącu zostały wyliczone na podstawie danych z serwisu World Weather Online z lat 2009-2021. Pod tym kątem zbadano 300 największych pod względem liczby ludności miast w Europie.



Czy przy zachmurzonym niebie nie możemy dostać oparzenia słonecznego?

ODPOWIEDŹ: Nieprawda.

FAKTY: Także przy zachmurzonym niebie możemy narazić się na oparzenie słoneczne, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe przedostaje się przez chmury. Jak informuje Fundacja Niemiecka Pomoc na rzecz Raka: „Chmury ograniczają stopień promieniowania ultrafioletowego od 10 do maksymalnie 50 procent”. W praktyce może być ono często większe, ponieważ odbijają je piasek i budynki.

Szczególna ostrożność jest zalecana wtedy, gdy przebywamy nad wodą. Tafla wody działa niczym lustro i podnosi natężenie promieniowania ultrafioletowego o połowę. Instytucje medyczne, takie jak Krajowa Służba Zdrowia (NHS) w Wielkiej Brytanii, ostrzegają przed szkodliwym współdziałaniem słońca i wody. Wskutek chłodzącego wpływu wody często nie zauważamy, od kiedy nasza skóra ulega poparzeniu pod działaniem promieni słonecznych. Dlatego lekarz domowy Reinhard Mrotzek zaleca wszystkim stosowanie kremów przeciwsłonecznych, których nie należy żałować, jak również noszenie letniego nakrycia głowy.

Czy upał szkodzi laptopom i smartfonom?

ODPOWIEDŹ: Prawda.

FAKTY: Smartfony i inne urządzenia elektroniczne „nie lubią” wysokich temperatur. Jak wynika z danych Uniwersytetu Technicznego w Graz w Austrii, najlepiej się czują w temperaturze od 15 do 25 stopni Celsjusza.

Wyższe temperatury mają negatywny wpływ na ich baterie i akumulatory. Sytuacja staje się krytyczna od 50 stopni Celsjusza, o którą łatwo, gdy położymy komórkę lub laptop na słońcu. Wtedy mogą doznać nieodwracalnych uszkodzeń.

(DPA/jak)

