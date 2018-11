Sposób na cukrzycę: śniadanie i kawa

Osoby, które rezygnują ze śniadania, odżywiają się w ciągu dnia raczej niezdrowo. Kiedy poczują głód, podjadają słodycze, a może coś wysokokalorycznego, inni sięgają po papierosa – to wniosek z pracy badawczej zespołu epidemiologów z Niemieckiego Centrum Leczenia Cukrzycy (DDZ) w Duesseldorfie. Praca została opublikowana w listopadowym numerze fachowego czasopisma „The Journal of Nutrition".

Paradoks: grubasy bez śniadania

Zespół naukowców, kierowany przez dr Sabrinę Schlesinger, przeanalizował dane pochodzące od 96. 175 osób. W czasie długoterminowych badań u 4.935 osób stwierdzono cukrzycę typu 2. Okazało się przy tym, że otyłe osoby często rezygnują ze śniadania. Z kolei otyłość jest jednym z głównych czynników ryzyka prowadzących do cukrzycy typu 2.

A zatem: śniadanie to podstawa! A co pić na śniadanie? Najlepiej kawę – sugeruje metaanaliza przeprowadzona przez instytut naukowy badający… kawę – Institute for Scientific Information on Coffee (ISIC). Wniosek nie powinien dziwić, bo placówka jest finansowana ze środków sześciu dużych europejskich producentów kawy. ISIC prowadzi jednak naukowe badania we współpracy z uniwersytetami. W październiku ISIC przygotował swój roczny raport.

Antyoksydanty w kawie

Spożycie kawy może o 25 proc. zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 – wynika z raportu ISIC. Na potrzeby metaanalizy Matthias Carlstroem, profesor z Instytutu Karolinska w Sztokholmie przestudiował 30 prac badawczych, w których uczestniczyło łącznie 1.185.210 osób.

Kjeld Hermansen, profesor medycyny w klinice uniwersyteckiej w Aarhus (Dania), tłumaczy to ochronne działanie kawy zawartością antyoksydantów. Kawa pomaga zatem zapobiec procesom zapalnym, a ciepło napoju wzmaga przemianę materii i zróżnicowanie mikrobiomu żołądkowo-jelitowego.

Hermansen zaleca picie od trzech do czterech filiżanek dziennie – zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Kto jednak nie chce tych zdrowotnych korzyści kawy przypłacić nadciśnieniem czy przyspieszonym biciem serca, może pić kawę bezkofeinową. Działa równie dobrze.