Spiegel Online o zniesieniu w Polsce podatku dochodowego dla młodych. „Skorzystają Ukraińcy”

„Rząd w Warszawie na trzy miesiące przed wyborami parlamentarnymi zniósł podatek dochodowy dla młodych pracowników i wyjaśnia, że chce w ten sposób zwiększyć zatrudnienie młodych ludzi i udaremnić pracę na czarno. Oprócz wieku wyznaczono także wysokość rocznych dochodów brutto do 85 500 zł. Regulacja ta nie obejmuje osób rozpoczynających działalność gospodarczą. "Jak podaje rząd, z ustawy tej skorzysta około 2 mln młodych ludzi w Polsce – pisze portal Spiegel Online i zaznacza, że eksperci ekonomiczni oceniają tę regulację także jako zachętę dla młodych Ukraińców. „Ze względu na deficyt siły roboczej Polska jest zdana na pracowników z zagranicy – wyjaśnia dalej portal. Od kilku lat przede wszystkim Ukraińcy, ze względu na złą sytuację ekonomiczną w ich kraju przyjeżdżają do pracy do Polski. Już teraz jest ich około półtora miliona. Jak podaje Polski Urząd Statystyczny, w roku 2018 najwięcej zezwoleń na pracę dla cudzoziemców wydanych zostało Ukraińcom – 73 proc.”.

Jak zaznacza Spiegel Online, ta ulga podatkowa dla młodych ludzi napotyka także na krytykę w kraju. "Polska Izba Gospodarcza w swej analizie monituje, że narusza ona zasadę równego traktowania i jedna z grup społeczeństwa jest bezzasadnie faworyzowana. Opozycja w tej decyzji polskiego rządu dostrzega próbę zjednania sobie elektoratu przy pomocy hojnego programu socjalnego na kilka miesięcy przed wyborami. Rząd PiS, oprócz ulg podatkowych, rozszerzył także program 500 + na dzieci i wypłacił dodatkową emeryturę seniorom – pisze Spiegel Online.