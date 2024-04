Spiegel. Kontrole graniczne nie służą ograniczaniu imigracji

Nielegalna imigracja do Niemiec raczej wzrośnie niż zmaleje i to pomimo kontroli na granicach – pisze „Der Spiegel”. Najwięcej przemytu ludzi odnotowano przez Polskę.

Według raportu Wspólnego Centrum Analityczno-Strategicznego ds. Nielegalnej Migracji (GASIM), który cytuje „Spiegel”, należy spodziewać się ponownego wzrostu liczby zatrzymań policyjnych i wniosków o azyl w Niemczech. Siatki przemytników ludzi mogą zaś reklamować się wśród potencjalnych imigrantów „niemal gwarantowanymi perspektywami pozostania w Niemczech:”

W skład centrum GASIM wchodzą przedstawiciele m.in. ogólnoniemieckich urzędów i instytucji: policji kryminalnej (BKA), Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (Bamf), służby wywiadowczej (BND) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Według analizy Niemcy pozostaną „głównym krajem docelowym nielegalnej migracji w UE”.

Jak informuje „Spiegel”, kontrole na granicach Niemiec, m.in. z Polską, Czechami, Austrią i Szwajcarią, nie natrafiają na jednoznaczną aprobatę ekspertów. Ich zdaniem „bardziej prawdopodobne jest, że doprowadzą one w dłuższej perspektywie do zmian w sposobie działania (przemytników)”. Kontrole graniczne mogłyby nawet zostać wykorzystane przez przemytników ludzi do uzasadniania pobierania wyższych stawek od migrantów za pomoc w przedostaniu się do RFN.

Najwięcej przemytu przez Polskę

Według raportu w 2023 r. w Niemczech zatrzymano blisko 40 tysięcy osób, które zostały przemycone do kraju. To o 119 procent więcej niż rok wcześniej. 42 procent osób zatrzymanych przez władze wjechało do Niemiec przez Polskę, 29 procent przez Austrię, a 23 procent przez Czechy.

Szczególnie często przemyt osób miał miejsce w 2023 r. przy użyciu furgonetek lub innych pojazdów. Dotyczyło to ponad 1200 przypadków i łącznej liczby 17,5 tys. przemycanych osób – pisze „Spiegel”. „Oznacza to, że liczba przypadków wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim, a liczba przemyconych prawie pięciokrotnie” – czytamy.

W październiku ub. r. rząd Niemiec wprowadził stacjonarne kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią. Obecnie obowiązują one do 15 czerwca, ale najprawdopodobniej zostaną przedłużone przynajmniej na czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które potrwają do połowy lipca. Kontrole graniczne od niemal dziewięciu lat mają miejsce także na granicy z Austrią.

Jak podaje „Spiegel”, powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, od października 2023 r. aresztowano 708 podejrzanych o przemyt ludzi oraz uniemożliwiono 17 600 nielegalnych wjazdów do Niemiec.

