Spada liczba osób otrzymujących niemieckie obywatelstwo

Sir Simon Rattle wystąpił o niemieckie obywatelstwo

Sir Simon Rattle jest dyrygentem światowej sławy. Chętnie by go zatrzymano w Londynie, ale w 2023 roku Rattle przenosi się do Monachium. Z Niemcami od dawna łączą go silne więzy, które teraz chciałby dodatkowo zacieśnić.