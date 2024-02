Spadł eksport niemieckich towarów

Ubiegły rok wypadł niepomyślnie dla niemieckiego handlu zagranicznego. Powodem było spowolnienie światowej gospodarki i słabsze wyniki pod koniec 2023 roku. W ubiegłym roku eksport towarów zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2022 o 1,4 proc. i wyniósł 1562,1 mld euro – poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Jeszcze większy spadek importu

Zarówno w 2022, jak i 2021 roku odnotowano silny wzrost ze względu na efekty nadrabiania zaległości po początkowym szoku popytowym spowodowanym pandemią koronawirusa. Jeszcze większy spadek, bo o 9,7 proc. (do 1352,5 mld euro), dotyczy importu. Skutkuje to nadwyżką eksportową w wysokości prawie 210 mld euro.

– Ostatecznie globalna gospodarka jest zbyt słaba, aby generować dynamikę – powiedział Alexander Krueger, główny ekonomista prywatnego banku Hauck Aufhaeuser Lampe. Już teraz zapowiada się kolejny trudny rok dla sektora eksportowego. – Napięcia na Morzu Czerwonym stwarzają nowe zagrożenia dla handlu – powiedział Krueger, mając na uwadze powtarzające się ataki rebeliantów Huti na kontenerowce na ważnym szlaku handlowym między Azją a Europą.

Słaby grudzień – złe prognozy

Ostatnio nastąpił zaskakująco gwałtowny spadek: w grudniu eksport towarów spadł o 4,6 proc. (do 125,3 mld euro) w porównaniu z poprzednim miesiącem. Był to największy spadek od roku. Ekonomiści ankietowani przez agencję informacyjną Reuters liczyli się ze spadkiem rzędu 2 proc., po silnym wzroście o 3,5 proc. w listopadzie.

2024: rok wyzwań dla Niemiec To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Wiele banków centralnych gwałtownie podniosło swoje kluczowe stopy procentowe w walce z wysoką inflacją, co sprawiło, że pożyczki na inwestycje w niemieckie towary eksportowe, takie jak maszyny, sprzęt i pojazdy, stały się znacznie droższe, a tym samym osłabiły popyt.

Największy spadek

Import spadł w grudniu ubiegłego roku nawet o 6,7 proc. do 103,1 mld euro – co jest również największym spadkiem od roku. – Potwierdza to nasze założenie, że niemiecka gospodarka prawdopodobnie skurczy się również w tym roku – komentuje Thomas Gitzel, główny ekonomista VP Bank.

Eksport do państw członkowskich Unii Europejskiej spadł w grudniu o 5,5 proc. do 67,5 mld euro. Większość niemieckiego eksportu pod koniec roku ponownie trafiła do Stanów Zjednoczonych, chociaż spadła o 5,5 proc. do 12,7 mld euro. Handel z Chinami skurczył się nawet o 7,9 proc. do 7,5 mld euro, podczas gdy eksport do Wielkiej Brytanii spadł o 4,3 proc. do 7,4 mld euro.

Ten rok niemieccy eksporterzy rozpoczęli bez rozmachu. W styczniu ich oczekiwania dotyczące działalności w nadchodzących miesiącach ponownie spadły. Odpowiedni barometr spadł do poziomu minus 8,4 punktów, osiągając tym samym najniższy poziom od września 2023 roku.

(DPA, RTR/dom)

