Spór o nazistowską sztukę w Pinakotece w Monachium

Georg Baselitz: świat na głowie

Sława ma swoją cenę

Georg Baselitz jest nadal jednym z najważniejszych współczesnych artystów na świecie, Najnowszy ranking Kompas Sztuki wymienia go na czwartym miejscu. Wystarczy spojrzeć na ceny jego prac: rzeźba z brązu "Zero Dome" kosztowała w 2017 r roku 950 tys. euro. Czy stoi do góry nogami czy nie, to kwestia raczej bez znaczenia. Cena pozostaje taka sama,