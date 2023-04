Spór o leopardy. Dwie firmy zbrojeniowe przed sądem

Producent czołgów Krauss-Maffei Wegmann (KMW) pozywa koncern zbrojeniowy Rheinmetall do sądu w związku ze sporem o prawa autorskie do czołgu Leopard. Koncern z Monachium chce zakazać prawnie koncernowi Rheinmetall wysuwania „bezpodstawnych twierdzeń”, że do niego wyłącznie należą prawa do czołgu, a w efekcie - prawa do modelu 2A4.

Sprawę rozpatrzy 2 maja br. Sąd Okręgowy w Monachium - poinformowała we wtorek, 25 kwietnia, rzeczniczka sądu. Co prawda sąd nie wymienił firm toczących spór, ale nie ma wątpliwości kto jest stroną. W wywiadzie dla dziennika „Neue Zuercher Zeitung” (który jako pierwszy poinfomował o sporze) szef Rheinmetall Armin Papperger rościł sobie prawa do czołgu, mówiąc: „Zbudowaliśmy tysiąc Leopardów 2A4, bazując na naszej własności intelektualnej”.

Jak poinformował sąd, stwierdzeniom tym sprzeciwił się koncern KMW „jako nieprawdziwym i wprowadzającym w błąd”.

Partnerzy i rywale

KMW i Rheinmetall są z jednej strony partnerami, a z drugiej rywalami. Leopard 2 został opracowany przez KMW, ale Rheinmetall ma wkład w postaci działa, amunicji, systemu rażenia oraz systemu dowodzenia i kontroli.

Choć w wywiadzie dla „Neue Zuercher Zeitung” szef Rheinmetall Armin Papperger rościł prawa swojej firmy do czołgu, to jednak na stronie internetowej koncernu można przeczytać: „Leopard 2 firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) jest najsprawniejszym czołgiem na świecie i jednocześnie najbardziej rozpowszechnionym systemem broni”.

(DPA/jar)

