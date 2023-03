Sondaże: Niemcy a zakaz samochodów z silnikami spalinowymi

Większość Niemców odrzuca planowany przez UE zakaz używania nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku. W najnowszych sondażach przygotowanych dla telewizji ARD i ZDF ponad 60 proc. respondentów wyraziło sprzeciw wobec takich planów Brukseli. W obu sondażach za zakazem opowiedzieli się jedynie zwolennicy partii Zielonych.

Większość przeciwna

W sondażu „Deutschlandtrend” dla ARD dwie trzecie (67 procent) respondentów było przeciwnych zakazowi pojazdów spalinowych od 2035 roku. Tylko co czwarty (25 procent) pytany był „za”.

Z kolei w sondażu „Politbarometer” dla ZDF 34 procent respondentów pozytywnie oceniło plany UE, a 61 procent sprzeciwiło się zakazowi wprowadzania nowych samochodów z silnikami spalinowymi.

W obu sondażach tylko zwolennicy Zielonych w większości poparli unijne plany – w sondażu „Deutschlandtrend” było to 69 procent, a w „Politbarometrze” – 72 procent.

Berlin forsuje paliwa syntetyczne

Ostateczna decyzja o wycofaniu pojazdów spalinowych w państwach UE miała zapaść na początku marca. Plany te trzeba było jednak przełożyć, ponieważ niemiecki minister transportu Volker Wissing zawetował nowe przepisy. Jego partia – liberalna FDP – chce, by nowe samochody z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi mogły być nawet po 2035 roku rejestrowane, jeśli będą napełniane paliwami syntetycznymi (tzw. e-paliwa).

Komisja Europejska chce szybko zareagować. Odpowiedzialny wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans był w czwartek, 16 marca, pewny co do porozumienia „także ku zadowoleniu władz Niemiec”. Wissing wysłał do Brukseli list z propozycjami w tej sprawie.

Polska też przeciwna

Niemiecki minister transportu utworzył sojusz z krajami UE – Polską, Włochami i Czechami.Polska i Włochy nie zgadzają się na wycofanie silników spalinowych, czy to tradycyjnych, czy na e-paliwa. Czechy są za wycofaniem silnika spalinowego, ale forsują zmiany w planowanej nowej normie emisji Euro 7, która ma obowiązywać od 2025 roku.

Z punktu widzenia współrządzącej w Niemczech z SPD i Zielonymi partii FDP wyobrażalne byłoby włączenie do przepisów o normie Euro 7 fragmentu dotyczącego paliw syntetycznych, aby umożliwić rejestrację nowych pojazdów spalinowych po 2035 roku. W ten sposób ustawa o wycofywaniu pojazdów spalinowych nie musiałaby być pisana od nowa i negocjowana przez Parlament Europejski.

(AFP/dom)