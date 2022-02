Sondaż. W poparciu dla UE prowadzą Polacy

Zadowolenie obywateli z Unii Europejskiej wzrosło w czasie pandemii – wynika z najnowszego Eurobarometru, opublikowanego we wtorek (08.02.2022) w Brukseli. Według sondażu odsetek osób, które pozytywnie oceniają UE, wzrósł z 40 procent jesienią 2019 r. do 50 procent pod koniec 2020 r. i pozostał mniej więcej na tym samym poziomie. O ogólnie złym wizerunku Unii mówi obecnie 14 procent badanych.

W Niemczech 54 procent respondentów pozytywnie ocenia UE, a 10 procent negatywnie. W ramach zleconego przez Parlament Europejski badania opinii publicznej od początku listopada do początku grudnia 2021 r. w 27 państwach członkowskich przeprowadzono ankietę wśród 26 510 osób w wieku powyżej 15. roku życia.

Odsetek obywateli, którzy uważają, że sprawy w UE zmierzają we właściwym kierunku, wzrósł od wiosny 2019 r. do końca 2020 r. o 12 punktów procentowych (do 39 proc.) i osiągnął najwyższy poziom od jedenastu lat. Podczas gdy w czasie minionych kryzysów (takich jak kryzys finansowy w 2011 r., kryzys migracyjny w 2016 r. czy brexit w 2018 r.) udział osób, które uważały, że UE idzie w złym kierunku, rósł, w czasie pandemii udział ten zmalał – z 46 proc. jesienią 2019 r. do 44 proc. w obecnym sondażu.

Polacy na czele

W sondażu 70 procent pytanych opowiedziało się za Unią Europejską, z czego najwięcej Polaków – 82 procent. To o 5 punktów procentowych więcej niż wiosną 2021 r. Francja odnotowała najniższy odsetek zwolenników UE – 56 procent.

Średnio 72 procent obywateli uważa, że ich kraj korzysta na członkostwie w UE. Zakres ten wynosi od 95 procent w Irlandii do 54 procent w Austrii. W Niemczech udział ten wynosi 73 procent. We Włoszech odnotowano wielki wzrost liczby zwolenników Unii – o 11 punktów procentowych – do poziomu 63 proc.

Zadania dla Parlamentu Europejskiego

W Eurobarometrze zapytano także o pracę Parlamentu Europejskiego. Nieco mniej niż jedna trzecia respondentów (32 proc.) wybrała demokrację jako najważniejszą wartość, której należy bronić, a następnie wolność słowa i wypowiedzi (27 proc.) oraz ochronę praw człowieka w UE i na świecie (25 proc.). Respondenci w Czechach i na Węgrzech na równorzędnym pierwszym miejscu obok demokracji umieścili ochronę praw człowieka.

Jako najważniejszą kwestię polityczną dla europarlamentu 42 procent respondentów wskazało opiekę zdrowotną, następnie walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (40 procent) oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym (39 procent).

Jak wynika z sondażu, zmiany klimatyczne są głównym priorytetem w Szwecji, Holandii, Danii, Niemczech, Belgii, na Malcie, w Austrii i Finlandii. Młodsi respondenci częściej wskazywali politykę klimatyczną jako najważniejszą kwestię; wśród osób w wieku 15-24 lat odsetek ten wynosił w całej Europie 48 proc.

(KNA/dom)

