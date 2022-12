Sondaż: W krajach UE spada poparcie dla Ukrainy

Większość obywateli Unii Europejskiej w dalszym ciągu jest za przyjęciem Ukrainy do UE i dostawami broni do tego kraju, ale poparcie po kilku miesiącach wojny nieco spadło. To wniosek z opublikowanego w czwartek (1.12.2022) sondażu Fundacji Bertelsmanna.

Na potrzeby sondażu przepytano ponad 13 tys. obywateli UE w marcu, czerwcu i wrześniu tego roku. Badanie jest reprezentatywne dla UE, Niemiec i sześciu innych krajów członkowskich, w tym Polski.

Dostawy broni do Ukrainy

W Niemczech tylko 48 proc. ankietowanych opowiedziało się we wrześniu br. za dostawami broni do Ukrainy. W marcu było to jeszcze 57 proc. Również w całej UE poparcie nieznacznie spadło do 50 proc. Największe poparcie dla dostaw broni wyrazili Polacy (76 proc.), najmniejsze zaś Włosi (36 proc.). I tylko w Polsce poparcie dla dostaw utrzymuje się od marca na wysokim poziomie 75-77 proc.

Niezależność energetyczna i ceny

W marcu jeszcze 72 procent Niemców zgadzało się, że UE – nawet kosztem wzrostu cen – powinna stać się bardziej niezależna pod względem energetycznym. We wrześniu zgodziło się z tym już tylko 62 proc. pytanych. W całej UE średnia spadła z 74 do 67 procent – Można się było tego spodziewać w związku z utrzymującą się bardzo wysoką inflacją i rozpoczęciem sezonu grzewczego. Trzeba ten rozwój nadal obserwować, bo może być on źródłem potencjalnego konfliktu politycznego – ocenia Isabell Hoffmann, ekspertka Fundacji Bertelsmanna zajmująca się sprawami Europy.

W Polsce poparcie dla niezależności energetycznej jest najwyższe i wynosiło we wrześniu 80 proc. W porównaniu z marcem spadło jednak o sześć punktów procentowych.

Uchodźcy z Ukrainy

Według sondażu ponad trzy czwarte Europejczyków (77 proc.) nadal chce, by w ich kraju byli przyjmowani ukraińscy uchodźcy. Najbardziej otwarta jest Hiszpania – 89 proc. ankietowanych było „za”. W Niemczech gotowość do przyjmowania uchodźców spadła z 86 proc. w marcu do 74 proc. we wrześniu, w Polsce zaś z 83 do 73 proc.

W Niemczech, ale i całej UE spadło również poparcie dla przyjęcia Ukrainy do UE w najbliższych latach. W marcu opowiadało się za tym jeszcze 69 proc. obywateli UE i 61 proc. Niemców, ale we wrześniu już odpowiednio tylko 63 i 55 proc.

Z kolei w Polsce poparcie dla przyjęcia Ukrainy do Unii spadło z 87 do 82 procent – wynika z sondażu Fundacji Bertelsmanna.

(DPA/dom)

